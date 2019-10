Černá: Příslušníci StB se přiznávají, že jsou jako nacisti. Banalita zla stále žije | info.cz

„Já si to nepamatuji, je to 39 let,” tvrdil v reportáži České televize jeden z obžalovaných bývalých příslušníků StB Milan Kopinec. Společně s Vladimírem Novotným a Karlem Vykypělem měli počátkem 80. let za úkol v rámci akce Asanace donutit k vystěhování nepohodlné disidenty. Opakovaně měli dle obžaloby vyslýchat rodinu Hyblerových, ponižovat je a hrozit jim případnou nehodou, která by je „náhodou” mohla potkat, když zůstanou v Československu. Výhrůžky zabraly. Hyblerovi i s dětmi souhlasili s vystěhováním.

Po necelých čtyřech desítkách let je případ u soudu. Bývalí členové bezpečnostních složek ale vinu odmítají. Údajně jen plnili rozkazy, nevzpomínají si a zpochybňují, že by jejich případná činnost mohla někomu ublížit. U soudu tak zaznívají podobné argumenty jako před 58 lety v Jeruzalémě. Tehdy ale spravedlnosti čelil nacistický zločinec Adolf Eichmann.

INFOGRAFIKA: Komunismus v Československuautor: Info.cz

Jeden z hlavních organizátorů řešení židovské otázky, který má vlivem svých rozhodnutí na svědomí stovky tisíc, ba miliony životů, sám sebe charakterizoval jako úředníka, který plnil zadané úkoly. Jeho přístup, při kterém vůbec nezapojoval vlastní svědomí nebo morální hodnoty, popsala ve své knize Eichmann v Jeruzalémě filozofka Hannah Arendtová. Označila ho za princip banálního zla.

Konstrukt, který tak dobře vystihoval myšlení nacistických zločinců, ale žije stále, právě ve výpovědích bývalých estébáků, kteří sami sebe označují za prosté úředníky, kteří bojovali proti nepřátelům státu dle tehdejších zákonů a zadaných úkolů. I to mají s nacisty společné.

Arendtová totiž banalizaci zla popisuje ve třech krocích. Nejdříve je nutné proměnit konkrétní lidské bytosti v představitele nějakého specifického druhu, který se označí za všeobecného nepřítele. Pro nacisty to byli Židé, pro komunisty disidenti. Druhým krokem je byrokratizace těchto lidí, jejich přeměna v čísla a úkoly, které je nutno splnit. V případě Židů odsunout a vyhladit, komunisté se v 80. letech už spokojili pouze s odsunutím. Třetím a závěrečným krokem je pak stereotypizace, tedy provádění těchto úkolů každodenně a dle daných pravidel, která vzbuzují zdání řádu. Aneb Jak si to mám po 40 letech pamatovat, když jsem to dělal denně…

Princip banálního zla nemá nikoho omlouvat a očišťovat, ale usvědčovat z nedostatku svědomí. Slouží naopak pro pochopení výmluv pachatelů zla, ať sloužilo nacismu nebo komunismu. Bývalí soudruzi přitom srovnávání svých činů s válečnými proviněními snášejí většinou jen těžko. Komunismus má přitom na svědomí více obětí než nacismus, podle svědectví pamětníků se mnohdy nelišily ani výslechové metody. Možná s drobným rozdílem – nacisté tloukli zadržené, až se přiznali, komunisté do té doby, než řekli to, co potřebovali, bez ohledu na pravdu.

Diskuse o potrestání totalitních zločinů by se neměla dostat do fáze, kdy se všichni zbavují odpovědnosti, protože jen v rámci svojí funkce plnili to, co měli. Ten, který zlo nařizuje, i ten, který ho osobně páchá, jsou přece nerozdělitelným párem, který nese odpovědnost.

Hannah Arendtová by zřejmě měla radost, že její teorie o banalitě zla žije i po 50 letech, pro nás by to ale mělo znamenat upozornění, že zvěrstva nacismu i komunismu by se mohla případně i pod pláštíkem jiné ideologie klidně opakovat; protože ve společnosti zřejmě stále existuje dostatek lidí, kteří bez obav opustí své svědomí a „jen plní rozkazy”.