Češi jsou rasisti. Opravdu? Komentář Alexandry Udženija

Většina z nás asi zaznamenala nedávná slova nizozemského ministra zahraničí Stefa Bloka, který řekl, že východní Evropa uprchlíky odmítá a kdyby se nějaký přestěhoval třeba do Prahy, stejně by ho prý místní zbili. Poukazoval tím na neochotu zemí východní Evropy přijímat uprchlíky. No nevím, taková myšlenka mi přijde absurdní a vyvěrá z čiré nevědomosti. Za poslední dekádu u nás nedošlo k téměř žádnému útoku na cizince. Nebudu ani nijak zvlášť připomínat, že posledním útokem spjatým s cizinci bylo naopak surové napadení číšníka v centru Prahy právě ze strany party turistů z Nizozemí. Ale budiž.