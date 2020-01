Česká televize nenápadně ukončila nepodařenou šarádu o fake news To se ví | info.cz

REFLEX.CZ | Česká televize je za část své produkce vytrvale kritizována, ale koncem minulého roku sebrala odvahu a potichu zrušila dva pořady, které si o to vyloženě říkaly. Po dlouhých 13 letech přestala vysílat na ČT24 propagandistický pořad německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle Zaostřeno na Evropu (Focus on Europe) a odpískala i taškařici To se ví, která se měla věnovat dezinformacím. V obou pořadech se někdy objevovaly zavádějící informace, proto je dobře, že už něco podobného na obrazovkách neuvidíme.

Pořad Focus on Europe například v letech 2015 a 2016 vysílal prakticky v každém svém dílu reportáže o migrační tsunami, která tehdy postihla Evropu. Většinou to nebylo varování před možnými negativními dopady migrace (terorismus, šíření islamismu, zvýšení kriminality na některých místech kontinentu a kulturní, náboženská a společenská nekompatibilita velkých skupin nových obyvatel), ale poukazováno bylo především na pozitiva, na údajný obohacující multikulturalismus a další jevy. Přesně v intencích toho, co do světa šířila mainstreamová německá média a kancléřka Angela Merkelová.

Jenže pohledy na migraci jsou různé a často v naprostém protikladu s tím, co předkládá Deutsche Welle (dále DW) – a následně to pak našim divákům vždy v sobotu poskytla Česká televize. Podobně kontroverzní jsou reportáže této německé stanice o jaderné energetice (tu DW nechce) nebo klimatickém alarmismu (pravdu máme my, tedy DW, jiné názory jsou hloupé a nezodpovědné). To ale není veřejnoprávní přístup, to je propaganda a záměrné šíření názorů jen jedné strany.

Česká televize se teď rozhodla Focus on Europe, který vysílala od ledna 2006, zrušit. A dobře udělala. „Focus už vysílat nebudeme. ČT24 v rámci pravidelné inovace programového schématu a v souladu s dlouhodobou strategií posilování vlastního zahraničního zpravodajství navýšila produkci vlastních analyticko-dokumentárních reportáží a rovněž prodloužila stopáže některých specializovaných pořadů věnovaných dění ve světě. S Deutsche Welle jsme se dohodli, že s ní budeme nadále spolupracovat a budeme hledat další možnosti vzájemné zpravodajské výměny,“ řekla pro Reflex.cz tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.

Daleko kratší život měl pak pořad To se ví, který se měl věnovat módnímu tématu dezinformací a fake news. Původně ČT oznamovala tento záměr s velkou vážností a pompou a nachytala na to jiná média. Jenže po pouhých 12 pokračováních je konec. „Pořad To se ví byl určen pro podzimní vysílací schéma loňského roku. Odvysílali jsme tedy všechny jeho plánované díly,“ komentovala situaci mluvčí Karolína Blinková.

To se ví byl ale nepovedený dramaturgický záměr a byla to primitivní taškařice, která rozebírala spíše bulvární drby než skutečně vážné dezinformace. Na komerční televizi by se to ještě sneslo, na veřejnoprávní ČT nikoli. Jako jeden ze stálých hostů vystupovala v pořadu Halina Pawlowská. Její prezentace ovšem silně připomínala její vlastní někdejší talk show Babánové rybičky, což byly různé posbírané historky ze světa celebrit a jakási lidová moudra Pawlowské. Do To se ví se něco podobného vůbec nehodilo. A když nám své názory k fake news předkládaly i takové myšlenkové veličiny jako Dagmar Patrasová či Helena Vondráčková, tak bylo jasné, že je to celé nesmysl.

Nakonec je ale dobře, že Česká televize po mnoha připomínkách pořady Focus on Europe a To se ví zrušila. Tentokrát zvítězil zdravý rozum.

