Dojnice: Komu se točí elektroměr, ten se nemá čeho bát! | info.cz

GLOSA DOJNICE | Vážený pane primátore, hlásím se do funkce domovní důvěrník - hlídač elektroměru u nás v baráku. Pro výkon této funkce mám všechny předpoklady: za socialismu jsem zastával funkci domovního důvěrníka a předsedy uličního výboru KSČ a vím, co taková funkce obnáší.

Sledoval jsem v našem domě, zda každý obyvatel vyvěsí na 1. máje vlaječky, evidoval jsem účast nájemníků na brigádách Akce Z a samozřejmě jsem hlásil orgánům bezpečnosti, kdo se jak vyjadřuje a kdo koho navštěvuje.

Tehdy byl ještě pořádek! Sledoval bych tedy podle vašeho plánu lidem elektroměry, jestli se v bytě zdržují nějaké osoby. Samozřejmě by bylo potřeba také zjistit, zda to jsou osoby řádně tam nahlášené nebo osoby závadové, což poznám posloucháním za dveřmi.

Když uslyším třeba "Zase přines pětku, ten náš debil", tak poznám, že se v bytě zdržuje řádný nájemník. Když se tam bude ozývat nějaký jazyk, kterému nerozumím, tak z toho poznám, že byt slouží ke spekulaci a bezdůvodnému obohacování. A na spekulanty a příživníky si dřív uměl stát pěkně došlápnout!

Taky bych třeba kontroloval, jaké vynášejí do popelnice odpadky. Podle toho, co partaje vyhazujou, se totiž pozná, jestli lidi žijou řádným způsobem životem. Nebo když jsou v odpadech láhve, tak se pozná, že nežijou spořádaně. Kdybych měl podezření, že se tam konají nějaké chlastačky a mejdany, tak bych to taky hlásil.

Občas bych se třeba taky k lidem kouknul do bytu pod záminkou, že jdu zkontrolovat topení. V bytě si nemůže každý dělat co chce, jak se říká, demokracie musí být ocamcáď pocamcáď! Takže kdybych si v bytech všiml něčeho podezřelého, tak to bych taky hlásil.

A na lidi, co si nakradli a teď z toho kupujou byty a nenechají tam pak nikoho bydlet, na ty se musí uvalit pořádná daň! Už jsem si oběhl partaje a podepsali mi to všichni, samozřejmě kromě toho spekulanta ze trojky, ale ten ještě uvidí, až budu domovní důvěrník! Všichni slušní nájemníci říkají, že je potřeba, aby se to zase začalo všechno sledovat. Komu se řádně točí elektroměr, ten se nemá čeho bát!