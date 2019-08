Dojnice: Na ministerstvu ležely miliardy, o kterých nikdo nevěděl. Náhodou je našla Babišova žena | info.cz

GLOSA | Taky se vám to už určitě stalo: najdete v šuplíku šroubováček, který jste tuhle hledali, div že jste nepřevrátili byt vzhůru nohama. Najdete ve skříňce džem z roku 2009, který se tak nějak divně schoval mezi ostatní mnohem mladší džemy. Dokonce najdete v kapse dvoustovku, kterou jste tam mimoděk strčili a pak jste to sako neměli půl roku na sobě…

Tak vidíte, stává se to. No a Kláře Dostálové – Babišově věrné ministryni – se stalo, že najednou našla na ministerstvu 10 miliard. Je jasný, že nejspíš ležely někde ve skříni pod papírama nebo v šupleti nebo ve skladu v koutě v nějakých krabicích nebo prostě tak nějak. Někdo je založil, jak jsme si před chvílí ukázali, že se to normálně stává. Tak proč by se to nemohlo stát i s penězi na ministerstvu?

Sice tam mají asi pěkný bordel, ale teď se ty prachy prostě našly. Skvělá zpráva, lidi! Všechno bude! Andrej se taky s chutí pochlubil.

SKVĚLOU zprávu donesla na naše jednání ministryně @DostalovaK. Našla dalších 10 miliard z evropských zdrojů. Dofinancujeme veškeré školky, základní školy a máme tak i zdroje pro kraje na silnice II. tříd. Financování investičních projektů v regionech je pro mě velmi důležité. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 21, 2019

On už tehdy Andrej při vstupu do politiky přece říkal, že každý rok se někde ztratí 200 miliard a stačí, aby se teda našly a bude peněz na všechno dost. A je fakt, že tohle asi funguje nejlíp a musíme se teď o to hledání přičinit všichni, protože jestli se z těch 200 miliard zatím našlo 10, tak se někde válí ještě 190 miliard.

Vlastně teda ještě Schillerová našla skoro 6 miliard pro Maláčovou, takže už chybí jen 184. Věřím, že ministři teď makaj a prohledávaj ty svý ministerstva od sklepa až po půdu, protože peníze samy na stromech nerostou, ale musí se poctivě někde najít.

Taky se určitě pamatujete, jak našel Babiš tenkrát na ministerstvu financí ve skladu těch 50 nebo kolik notebooků a hned je ukazoval novinářům, takže já si myslím, že to funguje na věci i na peníze a že ta vláda je v tomhle mimořádně úspěšná.

Dokonce si myslím, že by to mohl být trend dnešní doby, ve který bysme my Češi mohli ukázat Evropě, že to umíme, že by třeba ŘSD oznámilo, že našlo za Hradcem Králové kus nový dálnice D35 nebo ČD by třeba našly v depu nový lokomotivy a tak.

Dokonce i my obyčejný lidi bysme časem třeba mohli přestat chodit do práce a peníze a jídlo a oblečení bysme prostě nalézali. Budoucnost zkrátka nepatří nějaký sdílený ekonomice nebo obnovitelným zdrojům, ale nalézání.