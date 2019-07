Dojnice: Národní investiční plán je pohádka. Babiš prodává jitrnici, jakou svět neviděl | info.cz

GLOSA | Taky s napětím čekáte na ten bájný plán investic za 3,5 bilionu korun, který měl být loni na podzim, pak na konci roku a nakonec na jaře, ale zatím po něm není ani vidu, ani slechu? „Národní investiční plán je můj nápad, tak proč bych vám ho ukazoval,“ obořil se v dubnu premiér na opoziční poslance, kteří se po něm sháněli při interpelacích. Docela tomu rozumím, když nemáte co ukazovat, je nejlepší se rozezlit, že vám to nejspíš chtějí obšlehnout. Tento týden ministr Havlíček v nějakém nečekaném návalu upřímnosti přiznal, že žádný Národní investiční plán zatím neexistuje a taky se ukázalo, že MMR seškrtalo požadavky na třetinu, což je stejně na hony vzdáleno možnostem státního rozpočtu. Ovšem Národní investiční plán samozřejmě už zpracovaný je. Zatím tedy jen alegoricky v naší lidové slovesnosti v pohádce Obušku z pytle ven, kde vychytralý hostinský nabízel jitrnici, jakou svět neviděl.

„Předseda vlády Andrej Babiš vystoupil v pondělí 26. listopadu 2018 na konferenci Setkání lídrů českého stavebnictví, která se uskutečnila na Pražském hradě. Hlavním tématem bylo představení Národního investičního plánu ČR, který shrnuje klíčové investice do roku 2030.“ To se dočtete na stránkách Vlády ČR i s bohatým obrazovým doprovodem. A na fotkách vidíte kapitány českého stavebnictví, kteřív nejspíš zaplatili nemalou částku za účast na prestižní konferenci, kde jim předseda vlády vykládá o investičním plánu a oni obdivuji jitrnici, jakou svět neviděl, sliní a doufají, že si z ní taky kousek ukousnou.

A tam sedí Babiš, Ťok a Schillerová a s úplně vážnou tváří slibují ty dálnice, obchvaty a stadiony pro Martinu a pro Kometu, ačkoli vědí, že kromě brožurky o tom, co se Andreji Babišovi zdá, když náhodou nespí, neexistuje nic, vůbec nic, natož nějaký Národní investiční plán. Já vím, nic novýho, každá druhá konference jsou draze zaplacené plky o ničem a infopodnikatelů s ebooky s nulovou informační hodnotou se internet jen hemží, ale uspořádat na Hradě za nemalý prachy konferenci pro ředitele největších stavebních firem, kde jim tu jitrnici, jakou svět neviděl, prodává přímo předseda vlády, to je tedy majstrštyk.

Dodnes najdete na internetu záběry z vládních výjezdů do krajů, kde premiér vyzývá místní politiky „prostě nám napište, co potřebujete, a o peníze se nestarejte, to je zase naše starost,“ takže jitrnice, jakou svět neviděl, je samozřejmě obrovská a krásně voní.

Jestli se nepletu, tak ten šejdíř hostinský, co nabízel vybájenou jitrnici, nakonec dostal naloženo obuškem. No a my doufejme, že až jitrnice splaskne někam k realitě státního rozpočtu, který má ročně na investice 120 – 130 miliard, že zbyde aspoň na obchvat Olbramovic. No a pak tu máme ještě těch 100 miliard čínských investic, ale to je, milí čtenáři, zase jiná pohádka, je od Andersena a jmenuje se Císařovy nové šaty.