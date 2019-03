Dojnice: Večerní kurz komunikace pro politiky aneb jak reagovat, když plácneme blbost

Tak komu se něco takového v poslední době povedlo? Á, třeba Nováková, co jste to tuhle vykládala do těch 168 hodin Frydrychový na čété, proboha? Prosím vás, mě to neříkejte, že vám to takhle vysvětlili operátoři a že jste se s tím v Prioru nesetkala, ale tohle bylo opravdu přes čáru. Nebo támhle Toman! Jak vás mohlo napadnout vykládat něco o luxusních pražských restauracích, co znějí asijsky, když to byla nějaká mexická v Hradci?

Ale prosím vás, pane ministře, já chápu, že Asii s Mexikem si člověk splete snadno, ale voliče nezajímá, že jste měli na zeměpis často supl. Tohle se vám prostě nesmí stávat. Za chvíli si ovšem ukážeme, jak vybruslíme z toho, když občas mluvíme z cesty. Jo a ještě támhle Ťok! Ježkovy voči, jak můžete těm hyenám na kameru říct, že jste netušil, že bude v prosinci sněžit a že Vysočina je vysokohorské prostředí? Volič snese hodně, ale blázny si z něj může dělat jen Andrej, ten je na to machr a lidi mu to žerou, ale vám nakukal kdo, že to máte zkoušet taky?

Takže prosím vás, a to je pro všechny tady, až se vás zase budou ptát, jak to bylo, tak jediný, co vás může zachránit, je, jak to správně řekla Nováková, že to BYLO VYTRŽENÝ Z KONTEXTU! Musím taky pochválit Tomana, jak taky říkal, že to bylo vytržený z kontextu a že když něco řekne, tak si má novinář zjistit, jestli to opravdu řek. Tak to bylo dobrý, to jste těm pisálkům pořádně zamotal šišky. No a Ťoka nakonec taky musím pochválit! Jednak správné reagoval, že to bylo vytržený z kontextu a taky jak potom říkal, že příští rok postaví 400 km dálnic. To je taky dobrá metoda, říkáme jí „jak nehoráznost přebít ještě větší nehorázností.“ Ale o tom zase příště.