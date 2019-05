Dostál: ČSSD je nad propastí. Pokud chce přežít, musí do opozice a útočit na Babiše zleva | info.cz

Jan Hamáček se stal předsedou sociálních demokratů v únoru 2018. Do vedení kandidoval s projektem vládní účasti po boku oligarchy a trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. Základní argument zněl, že ve vládě bude jeho strana moci prosazovat levicový program a že bude vidět v médiích.

Hamáček svůj postup obhajoval obavou, kterak by se partaj odchodem do opozice stala neviditelnou, případně snadno zaměnitelnou v houfu ostatních opozičních formací. Ani na chvilku ho nenapadlo, že by se naopak sociální demokraté mohli od pravicové opozice snadno odlišit tím, že by na Babiše útočili z levicových pozic. A pokud jsme po komunálních a senátních volbách mohli přijmout Hamáčkův argument, že je v čele strany příliš krátce a že na restart potřebuje víc času, teď už podobné tvrzení neobstojí. Víkendové evropské volby ukázaly, že se trend úbytku voličů navzdory vládnímu angažmá ČSSD zvrátit nedaří. A nejen to, možná je na vině právě ochota dělat Babišovi stafáž.

Vůbec poprvé se strana nedostala do Evropského parlamentu. Ještě žalostnější vizitkou pro Hamáčkovo vedení je ale fakt, že se sociálním demokratům vůbec poprvé od roku 1990 nepodařilo v celostátních volbách překročit pětiprocentní hranici. „Ta kampaň a hlavně ten výsledek dal jasnou zprávu, že ten restart sociální demokracie musí být silnější a jasnější,“ reagoval na výsledek voleb Hamáček s tím, že se straně nepodařilo probudit „vnitřní sílu“. Mnohem přesnější popis situace jsou ovšem rovněž jeho slova, že ČSSD dostala „tvrdou ránu“.

Hamáček se dříve nebo později ocitne pod obrovským tlakem spolustraníků. Zadlužená a zbědovaná sociální demokracie nutně potřebuje načerpat nové síly, a vše nasvědčuje tomu, že se jí něco podobného nepodaří ve stínu Babiše. Vcelku realisticky se tak jeví scénář odchodu sociálních demokratů z vlády. Otázka pouze je, zda k takovému obratu zavelí Hamáček, anebo někdo z jeho nástupců. Marná sláva, v regionech nebudou jeho spolustraníci ochotni riskovat krajské mandáty jenom kvůli tomu, aby si politici v centru hýčkali své ministerské sesle.

Volby totiž jasně ukázaly, že dominantní osou české politiky je aktuálně střet „o Babiše“. Ostatně Jan Hamáček to řekl. „Společnost se rozdělila na dvě skupiny – jedna, která pana premiéra podporuje, a ta šla logicky volit hnutí ANO, a druhá, která s panem premiérem nesouhlasí, a tím pádem logicky s celou vládou, a šla volit některou z opozičních stran.“

Odtud je už jenom krůček k úvaze, že pokud má ČSSD přežít, nezbývá jí nic jiného, než hledat cestu k voličům skrze pobyt v opozici. Současně s tím musí voličům představit autentického lídra, který dokáže věrohodně a principiálně útočit na Babiše zleva. Času je málo, pokud se ČSSD k takovému manévru neodváží, může po příštích volbách skončit klidně i mimo sněmovnu.