Dostál: ČSSD můžou zaříznout její vlastní poslanci. Ve sněmovně je alternativní většina | info.cz

Miloš Zeman nakonec dodržel slovo a jak všichni čekali, tak také učinil. Politickou popravu Šmardy přitom orchestruje z dovolené a vrací míč na hřiště sociálních demokratů. Ti teď znovu stojí před starým dilematem: odejít kvůli zpackané výměně ministra kultury z vlády, což by voličům sotva dokázali vysvětlit, nebo zůstat a potupně přijít s novým jménem? V této souvislosti se v politických kuloárech mluví o Janu Birkem, který je Zemanovým oblíbencem.

Na tento vývoj si ještě budeme muset počkat, paralelně s tím se ovšem odvíjí i jiný, důležitější příběh. Jeho aktérem je „rebel“ Jaroslav Foldyna, který si poslední dny krátí tajuplnými náznaky, že by vlastní spolustraníky tak trochu podrazil. Jak jinak také číst jeho včerejší vyjádření, dle kterého je případně ochoten podpořit rekonstruovanou vládu bez ČSSD. Sice jde stále jen o hypotetický scénář, přesto je dost dobře možné, že se tady rozehrává hra, na jejímž konci bude vláda Andreje Babiše a Miloše Zemana bez ČSSD.

Podobný vývoj zkrátka musíme v danou chvíli brát v úvahu. A to navzdory posledním zprávám z nitra ČSSD, dle kterých se její pozice nikterak nemění – tedy že trvá na nominaci svého místopředsedy Šmardy a pokud ještě v červenci vyhrožovala odchodem, nyní chce ve vládě spíše zůstat. Blíží se podzim a boj o rozpočet, což je zásadnější a důstojnější téma, než střet o ministerstvo kultury.

Michal Šmarda Pro ČT: Moje důvěra v koaliční projekt je otřesena. Situaci ale musí vyřešit premiér s předsedou ČSSD. — ČT24 (@CT24zive) August 14, 2019

V této atmosféře se ovšem připomínají rozličné obskurní figury. Patří mezi ně již zmíněný poslanec a bývalý místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, bůh ví odkud se ve veřejném prostoru vyloupl také (dávno a z mnoha dobrých důvodů) zapomenutý exministr školství Josef Dobeš, toho času člen Věcí veřejných. Prý je už zase připraven sloužit vlasti, tentokrát v národovecky laděné Trikolóře. A přestože zatím nevíme, jak moc lze brát nový Klausův projekt vážně – ve volbách zatím neobstál – klíčovou roli může sehrát ještě v tomto volebním období.

Tím se dostáváme zpět k ČSSD a Foldynovi. Ten se totiž nechal slyšet, a je otázka, zda tak neučinil po konzultaci s prezidentem, že by byl případně ochoten podpořit rekonstruovanou vládu bez ČSSD. A nejen to, podle zákulisních zpráv – a na jiné se teď nelze spolehnout – by tak byli ochotni postupovat další dva nebo tři poslanci zvolení za ČSSD. Na každého z nich jsme se tudíž v tomto duchu obrátili, ale až na Alenu Gajdůškovou a Jana Chvojku ani jeden v čase vzniku tohoto textu nereagoval. „Jak se zdá, Jaroslav Foldyna je už delší dobu srdcem jinde než v ČSSD. Nevím, jaký bych mohla mít důvod podporovat vládu, z níž by ČSSD odešla,“ napsala Gajdůšková.

V podobném duchu reagoval Jan Chvojka: „Jaroslav Foldyna dobře ví, že pokud by v tak závažné věci hlasoval jinak než zbytek poslaneckého klubu, nemohl by v něm zůstat. Z jeho výroků mám ale dojem, že mu je to jedno, protože je stejně na odchodu.“ Chvojka dle svých slov nechce spekulovat o odchodu ČSSD z vlády. „Nicméně vždy jsem respektoval většinové rozhodnutí orgánu naší strany,“ dodává. Zbytek poslaneckého klubu ČSSD mlčí. Přesto, pokud se podíváte na jeho složení, přinejmenším u Antonína Staňka a Jiřího Běhounka (oba jsou spojenci Miloše Zemana) nelze vyloučit, že by se zachovali stejně, jak deklaroval Foldyna.

A teď počítejte se mnou. Klub Babišova hnutí ANO má 78 mimořádně poslušných a disciplinovaných členů, komunistů je patnáct, připočtěme Jaroslava Foldynu, Antonína Staňka a Jiřího Běhounka jakožto případné odpadlíky z ČSSD, a dále je v dolní komoře už dohromady pět nezařazených poslanců, tedy Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková za Trikolóru a trojice poslanců, kteří byli do sněmovny zvoleni na kandidátce Okamurovy SPD: Marian Bojko, Ivana Nevludová a Lubomír volný. Celkem jsme tak na čísle 101. A přesně tolik by rekonstruovaná vláda Babiše a Zemana potřebovala k vládnutí bez ČSSD.