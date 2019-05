Dostál: Další vládní krize? Babiš nemá kam ustoupit, klíčový bude postup zničené ČSSD | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Páteční „třaskavá zpráva“ Hospodářských novin a serveru Neovlivní o střetu zájmů Andreje Babiše zase tak třaskavá není. Přesto může vnést do české politiky novou dynamiku. Přece jen, pokud by měl stát za Agrofert zatáhnout všechny dotace, které holding obdržel od února loňského roku, může to koalicí tak či onak zatřást. Klíčový ale nebude postup Andreje Babiše, nýbrž sociálních demokratů, kteří utrpěli minulý víkend debakl v evropských volbách. Pamatujme každopádně na to, že Babiš disponuje záložní sněmovní většinou s KSČM a SPD.

„Neporušuji ani české ani evropské zákony. Jsem šokován tím, co tvrdí česká média,“ reaguje premiér, zakladatel a dlouholetý majitel Agrofertu Andrej Babiš na staronová nařčení ze střetu zájmů. Není v tom nic překvapivého, předseda hnutí ANO se dlouhodobě drží strategie, která spočívá v naprostém odmítání čehokoli, co by zpochybňovalo jeho pozici. Zná jí každý záškolák: „Zapírat, zapírat a ještě jednou zapírat.“

Je skoro jisté, že ho v tomto ohledu podrží také poslanecký klub hnutí ANO. A pokud kompletní opozice svorně volá po svolání mimořádné schůze sněmovny, případně požaduje po Agrofertu navrácení dotací, už teď je jasné, jak to celé dopadne. Jako vždy se nestane nic. Opozice nemá sílu na svržení vlády, dokonce si ani nemůže vynutit, aby sněmovna program mimořádné schůze schválila. Tedy pokud se k ní nepřipojí sociální demokraté nebo komunisté.

A právě v tom tkví to hlavní: ČSSD je v danou chvíli na kolenou. Pokud Hamáčkovo vedení hájilo vstup do vlády tím, že bude moct prosazovat levicový program, případně že se nestane v houfu opozičních stran neviditelnou, pak výsledek evropských voleb (3,95 %) ukázal, že to nefunguje. ČSSD se vůbec poprvé od roku 1990 v celostátních volbách propadla pod pět procent, přišla o všechny europoslance. Babiš ji spolehlivě likviduje bez ohledu na to, že jsou koaličními partnery.

Připomeňme si slova hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z rozhovoru pro INFO.CZ: „Problém spočívá v tom, že Andrej Babiš dělá politiku více horizontů. Na jednu stranu dělá sociálně demokratickou politiku, pokud je ale napadán z nehospodárnosti, opáčí, že to dělají oni, sociální demokraté.“ A ČSSD této metodě nedokáže čelit. A aby toho nebylo málo, pochopitelně nese spoluodpovědnost za všechny Babišovy trable. Tedy i za jeho střet zájmů a dotace pro Agrofert, o kterých dnes píší HN.

Kauza Staněk

Do toho musí Jan Hamáček řešit peripetie okolo odvolání ministra kultury Antonína Staňka, za kterého ČSSD již sice ohlásila náhradu, avšak jaksi nemá páku na to, aby Staňka z úřadu skutečně dostala. Prezident Miloš Zeman jeho demisi odmítl a premiér dal původně od celé věci ruce pryč s tím, že pokud Zeman Staňkovo odvolání nebude i nadále akceptovat, má si to podle něj s prezidentem vyřešit Hamáček.

Přesně to píše politoložka Vladimíra Dvořáková na svém twitterovém účtu: „Pokud se odvolání Staňka bude protahovat kvůli Hradu, má si to podle Babiše Hamáček řešit sám. Dle svého zvyku se premiér zbavuje odpovědnosti – žalobu k Ústavnímu soudu může dát jen on. Pokud se situace vyhrotí a premiér jednat nebude, ČSSD může udělat jedinou věc: odejít z vlády.“ Babiš nakonec v pátek po schůzce s nominantem ČSSD Michalem Šmardou na Hrad návrh na odvolání Staňka odeslal, ale berme to spíš jako formalitu. Závisí především na tom, jak si prezident Zeman vyloží Ústavu tentokrát.

A za pozornost jistě také stojí, že samotný ministr kultury mezitím svolává novináře a předestírá plány stran toho, co všechno chce ještě v úřadě stihnout, jako kdyby s odvoláním zas tak moc nepočítal: Výběrová řízení na šéfy Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc (jejichž odvolání Staňkem rozpoutalo dusno v kulturní obci), ale třeba i „otevřít téma Kaplického knihovny na Letné“. To nezní jako ministr, který by zítra vyklízel kancelář.

Jenomže ČSSD se tak jako tak ocitá v pasti. I kdyby Hamáček v reakci na poslední události řekl, že to ve vládě balí, vůbec to nemusí znamenat Babišův konec. Disponuje záložní většinou s KSČM a SPD Tomia Okamury, která tady úřadovala v čase po volbách, kdy ČSSD ještě tak úplně nevěděla, kudy se vydat. Jinak řečeno, sociální demokraté Babišovi pomohli při klíčovém hlasování o důvěře, což ho zachránilo před tím, aby se opíral o strany situované na levém i pravém okraji české politiky. Při případném hlasování o nedůvěře se už ale šéf vlády bez Hamáčka a spol. obejde