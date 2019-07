Dostál: Spor o Staňka byl jen laděním orchestru. Koncert teprve začne a bude drsný | info.cz

Jistě, ministři budou o rozpočtu ještě vyjednávat a třeba najdou kompromis. Přesto, pokud ČSSD hledá už nějaký čas cestu z vlády, neshoda na rozpočtových prioritách je tou ryzí záminkou k bouchnutí do stolu, což vleklý a nekonečně nudný spor o Staňka rozhodně nebyl. Sociální demokraté v uplynulých měsících jen ustupovali z deklarovaných ultimát a vmanévrovali se do ponižující pozice především ve vztahu k prezidentovi.

Je to bolestivé čtení, ale připomeňme si to: Staněk měl uklidnit napjatou situaci v kulturní obci do konce května, ještě před tímto datem ale přišel s verzí, že ho Jan Hamáček donutil podat demisi. ČSSD následně na jeho post nominovala Michala Šmardu s tím, že chce celou záležitost uzavřít do konce června. Leč, ve své pozici se „zabejčil“ právě Zeman. Dnes máme konec července, Staněk v úřadě sice končí, ale na zprávu o jeho nástupci si musíme počkat ještě nejmíň dva týdny. A nutno říct, že Šmarda nemá stále vůbec nic jisté. Nakonec to tedy může skončit upachtěnou remízou, což budou sociální demokraté zaměňovat s kompromisem.

Ve skutečnosti to ale bude opět výhra Miloše Zemana a především další Hamáčkův ústupek v podobě jiného nominanta. V zákulisí české politiky je v této souvislosti nejčastěji zmiňován Jan Birke. S ním by údajně Zeman problém neměl, ostatně na sjezdu ČSSD ho dával ostatním sociálním demokratům za příklad... Zkrátka a dobře, z výměny ministra kultury se během dvou měsíců stal příběh s naprosto nepřehlednou zápletkou bez kladných hrdinů. ČSSD prostě nemohla ani při nejlepší vůli s něčím takovým svůj odchod z vlády věrohodně spojit. Většina voličů by to prostě nepochopila.

Jinak se to má – aspoň podle sociálních demokratů – s rozpočtem. Jiné vysvětlení pro jejich dnešní výpad, a nutno říct, že se s tím zrovna nemazali, těžko pohledat. Požadují pro své resorty navýšení příjmů v úhrnu hned o dvacet miliard korun. Tvrdí, že navržený rozpočet ohrozí financování sociálních služeb, bezpečnost občanů, digitalizaci státní správy, péči o krajinu včetně boje se suchem a další klíčové funkce státu, což zní přece jenom jinak, než tahanice o ministra, kterého ještě zjara prakticky nikdo v této zemi až na pár lidí z Olomoucka neznal. A už nějakou dobu je zjevné, že se nám tady rýsuje ostrý střet především mezi ministryní práce Janou Maláčovou a ministryní financí Alenou Schillerovou.

Ostatně pokud proti Maláčové dříve vystupoval především samotný premiér Babiš, což si markéři hnutí ANO později vyhodnotili jako neproduktivní, nyní tuto roli převzala právě Schillerová. A bude zajímavé sledovat, jak si obě výrazné dámy budou počínat. Zatímco Málačová bude skoro jistě nastolovat agendu sobě vlastní, která z ní navíc činí autentickou levicovou političku moderního střihu, jež se pere za sociálně vyloučené skupiny, Schillerová pojede podle všeho klasickou linku s těžištěm v úsporách a správě státu s péčí řádného hospodáře, ačkoli si vláda řadou svých kroků protiřečí.

Buď jak buď, spor o Staňka byl pouhou předehrou, něčím na způsob ohmatávání terénu jednotlivými aktéry, anebo laděním orchestru. Ten pravý koncert vypukne teprve v debatě o rozpočtu. A nejen kvůli němu to bude hlavně pro Babiše hodně horký podzim. Boj totiž povede na několika frontách: kromě rozpočtu, se kterým mu pomůže Schillerová, bude muset řešit finální verze auditů Evropské komise k dotacím pro Agrofert a s tím související střet zájmů. Sem tam možná zaběhne k soudu kvůli kauze Čapí hnízdo a připravit se musí také na statisícové demonstrace k třicátému výročí listopadu 1989, kdy na něm lidé nenechají nit suchou.