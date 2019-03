Dostál: Strach o budoucnost médií? ODS, ČSSD i STAN boj o Český rozhlas trestuhodně zazdily

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Sněmovní volební výbor ve čtvrtek zúžil více než dvacítku kandidátů do Rady ČRo na šest. Z nich sněmovna vybere v březnu dva nové radní. A zatímco jindy deklarují zástupci tradičních stran obavy o budoucnost médií veřejné služby, pro tentokrát se na jejich obranu nepostavili. Na jednání chyběli Zbyněk Stanjura, Bohuslav Svoboda a Miroslava Němcová z ODS, Petr Gazdík ze Starostů i Petr Dolínek z ČSSD. Stanjura dorazil aspoň na hlasování. Ostatní ani to ne, třeba Dolínek je údajně na horách. Tempo i otázky si tak po celý den diktovali zástupci ANO a SPD. Opozici aktivně zastupovali pouze Tomáš Martínek z Pirátů a Pavla Golasowská z KDU-ČSL.

Nikdo se tak nemůže divit, že do užšího finále postupují lidé, jako jsou Tomáš Kňourek, Jan Krůta nebo David Soukup. Jen pro připomenutí: Kňourek mandát v Radě ČRo obhajuje, v minulých letech patřil na jednáních Rady mezi spolehlivé obhájce zájmů Andreje Babiše, jde také o jednoho ze spojenců generálního ředitele René Zavorala, nechvalně proslulým se stal loni v létě, kdy de facto spustil kauzu porno na Vltavě. Byl to právě on, kdo se kvůli dopisu posluchačky pustil do kritiky tehdejšího šéfredaktora Vltavy Petra Fischera. Vadilo mu, že v něm v dopoledních hodinách zaznělo spisovné slovo popisující mužský pohlavní orgán.

Jan Krůta je zase předlistopadový úspěšný spoluautor písní normalizační hvězdy Dalibora Jandy. Dnes na sebe upozornil v momentě, kdy byl tázán na novinový text, který napsal v 70. letech o kapele Plastic People of The Universe (PPU). „Šlo o článek kvůli Chartě 77,“ řekl. Prý to byl úkol. Hudbu PPU označil za primitivní: „Za tím si stojím,“ zdůraznil. Aby toho nebylo málo, po chvíli se na jeho stranu přidal poslanec SPD a člen volebního výboru Lubomír Španěl: „Ta hudba byla strašná,“ řekl. A do třetice z finalistů: David Soukup v současnosti hájí barvy hnutí ANO v zastupitelstvu na Praze 3. Pro pořádek dodejme, že kromě výše zmíněných tří kandidátů postoupili Ilja Racek, Martin Vychopeň, Zoša Vyoralová.



Je neomluvitelné, že na jednání až na dvě výjimky nedorazil nikdo z opozice. Miroslava Němcová vždy ráda promluví na demonstraci za záchranu médií veřejné služby, vždy ráda pohovoří o tom, jak nám hrozí div ne konec demokracie, když si to má ale odpracovat na jednání, které zásadně ovlivní podobu Českého rozhlasu, nedorazí. Totéž platí o Bohuslavu Svobodovi (ODS) nebo Petru Gazdíkovi (STAN). A především o Petru Dolínkovi z ČSSD, které se podařilo podporu veřejnoprávních médií prosadit do koaliční smlouvy. Je nepochopitelné, že v den, kdy se rozhoduje o radních a tedy budoucnosti ČRo, se její jediný zástupce ve volebním výboru z jednání omluví s tím, že je na horách.

Prakticky všem hlasováním ve sněmovně z logiky věci předchází něco na způsob politické dohody. Tak už to prostě v politice chodí. Sociální demokraté tak svou absencí aspoň pro dnešek rezignovali byť jen na teoretickou možnost, že budou její součástí. Prakticky to znamená, že ČSSD vyklízí prostor tolik obávané skryté koalici složené z hnutí ANO, KSČM a SPD. Ostatně tyto tři strany disponují ve výboru většinou deseti hlasů z osmnácti tak jako tak. Pokud absentuje Dolínek, je prakticky jisté, že budou zmíněné tři strany postupovat v bloku. Což se podle všeho dnes také stalo, zároveň je ale jisté, že každý z úspěšných kandidátů bral aspoň jeden hlas i odjinud.

Možná by to Dolínek, Němcová, Gazdík nebo Svoboda svou účastí nezměnili. Avšak pokud mají plná ústa obav o budoucnost demokracie, právě dneska měli sedět ve sněmovně a tvrdě pracovat. Buď považují boj za nezávislost médií veřejné služby za předem prohraný, anebo si jejich obhajobu nechávají na časy, kdy z toho půjde vytřískat nějaké politické body. Je to pokrytecké a malověrné zároveň. Pokud zda panuje odůvodněná obava, že si Babiš začne dosazovat do mediálních rad svoje lidi, každý z nich – pokud nic jiného – měl být dneska grilován opozičními politiky tak, aby se dobře vědělo, kdo do Rady ČRo míří.