Dostál: Tah Staňkem. Zeman si po spravedlnosti za asistence komunistů nárokuje i kulturu | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Jak jsme psali před několika týdny, tak se také stalo. Prezident Miloš Zeman odmítl přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka, který ve vládě oficiálně zastupoval sociální demokraty. Převzal tak alespoň na čas kontrolu nad situací. Předseda ČSSD Jan Hamáček mezitím oznámil jméno Staňkova možného nástupce, kterým by se měl dle jeho představ stát místopředseda partaje, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Otázka je, jak teď zareaguje premiér Andrej Babiš.

Jan Hamáček je krátce po volebním fiasku v další svízelné situaci. Jak se dalo svým způsobem čekat, prezident Miloš Zeman šel na ruku komunistům, kteří odmítají odvolání ministra kultury Antonína Staňka, a v úterý po schůzce (nejdřív s Vojtěchem Filipem, následně se Staňkem) oznámil, že jeho demisi nepřijme. Je potřeba zdůraznit, že Zeman v danou chvíli postupuje v souladu s Ústavou.

Politicky ale za vládu odpovídá koalice, respektive strany, které disponují většinou v Poslanecké sněmovně a sestavily vládu či podpořily její vznik. Také proto předseda jedné z koaličních stran Jan Hamáček vzápětí vystoupil ve sněmovně s tím, že bude chtít po premiérovi, aby sám odvolání ministra kultury navrhl. Babiš to už dříve přislíbil a prezident by musel takovému návrhu z hlediska Ústavy „bez zbytečného odkladu“ vyhovět. Otázka teď je, zda Babiš dodrží slovo a především zda bude Zeman jednat skutečně „bez odkladu“. Především druhá záležitost je přinejmenším nejistá.

Nejde ale jenom o Ústavu, nýbrž především o politiku. A v případě ministerstva kultury také o to, zda se sociálním demokratům podaří uspokojit kulturní obec, která si svým způsobem odvolání Staňka vynutila skrze petice a kritiku a dokázala tak, že pořád může být vcelku vlivnou lobbistickou skupinou. A co si budeme povídat, Šmarda toho zase tolik s kulturou společného nemá. Hamáček tak za nějaký čas může čelit nejen tlakům z Hradu, od premiéra či komunistů, ale také angažované kulturní obce, které se Staňkův možný nástupce nemusí nijak líbit.

To ale předbíháme. V danou chvíli totiž nevíme, kdy a zda vůbec bude Šmarda jmenován. Celá peripetie opět ilustruje, do jak složité pozice se sociální demokraté vstupem do vlády vmanévrovali. Opět se potvrzuje, že jde o koalici, kterou tvoří tři subjekty: hnutí ANO, ČSSD a Hrad. Přičemž ČSSD je za dané konstelace nejslabším článkem vládní architektury, obzvlášť pokud vezmeme v potaz – jak dokazuje také kauza kolem Antonína Staňka – spojenectví Zemana s komunisty.

A pokud Zeman protlačil na resort spravedlnosti, jež politicky spadá pod hnutí ANO, svoji dlouholetou přítelkyni a bývalou poslankyni ČSSD Marii Benešovou, není vůbec nerealistická představa, kterak se uchýlí ke zdržovací taktice a aspoň několik týdnů povede s komunisty v zádech a za škodolibé asistence Babiše, jemuž je evidentně resort kultury ukradený, válku s lidmi, jimiž okázale a dlouhodobě pohrdá. Nebude to pěkná podívaná a jediný, kdo na ni politicky doplatí, bude opět ČSSD.