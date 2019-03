Dostál: Takhle vlídného Zemana ČSSD už dlouho nepamatuje. Hamáčkovi můžou závidět

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Prezident Miloš Zeman přijel sociálním demokratům promluvit do duše. Jeho projev na úvod sjezdu ČSSD v Hradci Králové byl vůči straně vstřícný, jako už dlouho ne. Janu Hamáčkovi by podobné vystoupení Zemana, který má ve straně dodnes silné zázemí, mohli závidět všichni jeho předchůdci od Vladimíra Špidly přes Jiřího Paroubka až po Bohuslava Sobotku. Zeman řekl, že bude sociální demokraty volit v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, a promlouval až překvapivě vlídným tónem.

Těžko říct, do jaké míry myslel Zeman svá slova vážně. Faktem ale je, že v dané chvíli jednoznačně podpořil Hamáčkovo vedení a fakticky zakopal válečnou sekeru, která sociální demokracii zatěžovala od prezidentské volby v roce 2003. V tuto chvíli je zbytečné se k vleklému sporu vracet. Dodejme jen, že autor těchto řádků tehdejší zpackanou volbu nevidí optikou Miloše Zemana, podle kterého ho ČSSD tehdy zradila, neboť to byl on a jeho lidé, kdo v první volbě intrikoval proti tehdejšímu kandidátovi ČSSD Jaroslavu Burešovi.

Podstatné je v tuto chvíli ve vztahu prezidenta k ČSSD něco jiného. Přestože i Jan Hamáček nepochybně čelí tlaku Zemanových příznivců ve straně, ostatně platforma Zachraňme ČSSD, mezi jejíž zakladatele patří třeba Michal Hašek, Jiří Zimola nebo Zdeněk Škromach, není ničím jiným, než institucionalizovanou podobou dlouhodobě existujícího konfliktu, který sociální demokracii od nešťastného roku 2003 poškozuje, dokázal – alespoň prozatím – jako navýsost středový a kompromisní předseda nalézt polohu, která umožňuje všem vzájemnou koexistenci.

Na tento kompromis zjevně v danou chvíli přistoupil také Zeman. Jinak by horko těžko zcela explicitně řekl, že bude sociální demokracii volit. Faktem ale také je, že si neodpustil alespoň jeden zjevný šprajc vůči ministru zahraniční Tomáši Petříčkovi, jehož lze označit za stoupence liberálního proudu uvnitř strany. Sice jeho jméno neuvedl, avšak pasáž projevu, kterou věnoval volbám, jež Zeman označil za jediné tvrdé kritériem, podle kterého lze odlišit úspěšné a neúspěšné politiky, byla nesporně věnována právě Petříčkovi.

Ministr zahraničí, který kandiduje na post řadového místopředsedy, totiž kandidoval v loňských komunálních volbách v Praze, a kandidátka, jejíž byl lídrem, zcela propadla. Zrovna tak se Zeman o Petříčka otřel v momentě, kdy hovořil o voličích sociální demokracie. Zatímco Petříček deklaroval ambici oslovit městské liberály, Zeman sociálním demokratů kladl na srdce, aby pro rozličné menšiny nezapomínali na většinu. Doslova řekl, že je tady 4,5 milionu zaměstnanců a 2,5 milionu důchodců, což jsou všechno potenciální voliči sociální demokracie. „Voláním po mladých a nezkušených voličích jste tyto voliče odehnali,“ dodal.

Podle Zemana je to právě tato většina, která čeká na nabídku sociální demokracie, na její program a na to, že bude hájit jejich zájmy. A nebyl by to Zeman, aby se v samotném závěru tak trochu nepochválil. „Největší tajemství ČSSD spočívá v tom, že se umí, když se chce, ze sedmiprocentní strany zdvihnout a dokáže vstoupit do Strakovy akademie hlavním vchodem,“ pravil s tím, že jemu to v polovině 90. let minulého století také nikdo nevěřil, ale on to po volbách v roce 1998 dokázal. Že pak uzavřením opoziční smlouvy s ODS své voliče zradil, už raději nezmínil.