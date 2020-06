Dostál: Vokřál se zbavil tíhy. ANO i Babišovi tím pořádně zatopil | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Petr Vokřál to položil. Nejen že nebude kandidovat na hejtmana Jihomoravského kraje, končí také v hnutí ANO. To je samo o sobě zásadní zpráva, a to nejen ve vztahu k podzimním krajským volbám v jednom z největších krajů v zemi.

Bývalý primátor Brna Vokřál byl dlouholetý místopředseda hnutí, hlásil se k liberálním hodnotám a tak nějak udržoval zdání, že je ANO ještě pořád formací, kde může existovat i něco na způsob idealistů. Možná hrál roli užitečného idiota, možná si ale skutečně myslel, že ANO může s poměry v zemi pohnout k lepšímu. Jeho manévr lze chápat i jako doznání, jak hluboce se mýlil. Za pravdu tím dal každému, kdo nepochybuje, že jde o partaj cyniků a pragmatiků, kteří se od svého předsedy a zakladatele, natož od svých zkorumpovaných předchůdců v politice, liší leda tak v tom, kam až jsou schopni zajít a jak často dokážou lhát.

Nelze se ubránit vzpomínkám: osobně jsem byl na vůbec první tiskovce Vokřála v Brně. Aliance nespokojených občanů – tak zní plný název hnutí ANO –, do které tehdy vstupovali lidé, jimž údajně ležel na srdci osud korupcí prolezlé české demokracie. Martin Stropnický, Jiří Zlatuška, Pavel Telička nebo Martin Komárek. A v Brně Petr Vokřál, který v roce 2014 kandidoval na primátora a uspěl. Ti a mnozí další uvěřili, že to Babiš, řečeno se Stanislavem Grossem, „myslí upřímně“.

Jeden po druhém postupně pochopili, že se věci mají jinak, a buď odešli, nebo byli odejiti. Teď se k nim přidává někdejší úspěšný primátor Brna a do pondělí také lídr hnutí ANO na jižní Moravě pro nadcházející krajské volby. Pokud jsem před několika týdny uvedl, že pro hnutí ANO, a tedy i pro Vokřála, celá anabáze související s korupční kauzou Stoka a postupným zveřejňováním policejních odposlechů nemá dobré řešení, nyní se ukázalo, že pro něj samotného byla varianta odchodu přece jen celou dobu ve hře. Netušil jsem, že je situace tak zlá, že se uchýlí k nejradikálnějšímu kroku.

V pondělí to udělal a sám sebe zbavil tíhy a tlaků, kterým čelil. Pokud jde ale o hnutí ANO, v žádném případě mu neulevil. Naopak. „Organizace byly z mého pohledu jednoznačně napojeny na různé lidi, řekl bych až z podsvětí. Neumím se srovnat s tím, že se velrybaří lidi, účelově se mění bydliště jen proto, aby někdo někde mohl být členem či na kandidátce. Nepřesvědčilo mě to o tom, že by se chtělo, aby se tyto věci řešily. Čekal jsem, že se s tím hnutí bude snažit vypořádat. Mám svoje hodnoty. S takovými lidmi v jednom hnutí být nechci. Pokud ANO chce fungovat jako standardní strana se závody ve vymáhání vlivu a nabírání členů, tak beze mě,“ cituje Vokřála Aktuálně.cz. Přeloženo: jeden z místopředsedů nejsilnější strany v zemi to pokládá, neboť už nechce přihlížet, čeho se dopouštějí jeho kolegové, napojení třeba i na organizovaný zločin.

Ne že by to bylo po tom všem nějak velké překvapení, předsedou té strany je ale premiér Česka. A aniž bychom věděli, co vše ještě ze Stoky vyjde na povrch, je jisté, že Vokřál Andreji Babišovi svým rozhodnutím vcelku zatopil. „Situace v Brně, která už delší dobu poškozuje naše hnutí, je důsledkem toho, že do naší jihomoravské krajské organizace přišli lidé, kteří tam nikdy být neměli,“ je si vědom premiér a předseda hnutí ANO. „Vedení této organizace o problému dlouho vědělo, ale přehlíželo ho a neřešilo. Přitom je to jejich kompetence a povinnost. Lidí, kteří poškozují jméno našeho hnutí, se musíme zbavit. Odchod Petra Vokřála mě každopádně mrzí,“ dodal Babiš pro Aktuálně.cz.

Zaskočeni jsou ale i lidé z brněnské organizace nejsilnější politické formace v zemi. „Překvapilo mě to. Byl pod velkým tlakem. Necítil podporu celostátního vedení hnutí. Už mi volalo několik členů, že je to pro ně velká ztráta a uvažují o odchodu. Můj případ to zatím určitě není,“ uvedla předsedkyně hnutí ANO v Brně Karin Karasová. O tom, že byl Vokřál pod velkým tlakem, není sporu. Zmíněná kauza Švachuly a spol. ho také začala postupně – a nejspíš logicky – ohrožovat. Sám jsem ho v posledních třech měsících opakovaně žádal o rozhovor, a přestože máme – aspoň myslím – korektní vztahy, ani jednou nereagoval.

O těžkostech bývalého primátora Brna píše také jeho bývalý spojenec na brněnském magistrátu Matěj Hollan, který má pro Vokřála svým způsobem pochopitelnou slabost: „S Petrem Vokřálem jsme seděli prve pár dnů před volbami (myšleno komunální volby v roce 2014, pozn. redakce), na střeše Domu Pánů z Lipé. Neznali jsme se. A řekli jsme si, že pokud to půjde, odstavíme po volbách Onderku (exprimátor Roman Onderka z ČSSD – pozn. redakce) a jeho tehdejší kumpány z ODS. Dodrželi jsme to, neuhnuli jsme a koalice, která dala Brnu nový směr, byla na světě – bez nás totiž bez komunistů nic postavit nešlo.“

Přesto Hollan přiznává, že se jejich vztahy postupem času rozklížily. Podle něj Vokřál dlouhodobě těžce nesl, kam hnutí ANO směřuje. „S tím, jak Babiš naskakoval na pudové strachy kolem uprchlíků, nesouhlasil. Myslím, že příčinou jeho častých nemocí byla psychosomatika, kdy se to v něm mlelo a mlelo. Zároveň ale přijal babišovské manýry a zejména poslední rok se několikrát opakovala situace, kdy jsme si něco mezi čtyřma očima řekli a on to následně před ostatními popřel,“ napsal Hollan v pondělí v podvečer na sociální sítě v reakci na Vokřálovu rezignaci.

Vzpomněl jsem si při té příležitosti na legendární definici politiky, jejíž autorem je novinář Alexandr Mitrofanov. „Politika je předivo intrik a tahů, na jejichž konci se aktér s překvapením dívá do zrcadla, co že se to z něj stalo,“ napsal dlouholetý komentátor deníku Právo před lety v jiné souvislosti. Nevidím do Vokřála, dlouho jsem s ním nemluvil, možná si ale nakonec přece jen uvědomil, že to, co vidí každé ráno v zrcadle, už není on. Možná si to uvědomil pozdě, i takové názory se objeví a jsou zcela jistě legitimní. Ostatně osud Zlatušky, Stropnického, Komárka, Pelikána a mnoha dalších mu měl dávno napovědět, s kým že má ve vedení hnutí ANO tu čest a komu že to pomáhá zlepšovat krajně problematickou pověst.