Důchodce obžalovaný z teroru měl blízko k SPD. Víc, než by se Okamurovi líbilo. Glosa Roberta Maleckého

Facebookový profil Tomia Okamury posledních dní: vyklízení žižkovské kliniky, švédští demokraté a multikulturalismus, muslimové pochodují britskými městy, genderová nerovnost v hotelích a samozřejmě pozvánka do vysílání Soukupovy TV Barrandov.

A tak dále a tak podobně, obvyklá agenda. Pokud by někdo hledal vyjádření k případu Jaromíra Baldy, sympatizanta SPD obžalovaného z teroristických útoků, hledal by marně. Téma jako by neexistovalo.

Buď my, nebo oni

Není divu. U soudu totiž v těchto dnech vycházejí najevo jasné důkazy o propojení mezi důchodcem, který ve dvou případech pokácel stromy na železniční trať a chtěl vyvolat nenávist k migrantům, a Okamurovou SPD.

Soudce Jiří Wažik nechal přehrát záznam telefonátu s členkou SPD Blankou Vaňkovou z roku 2017, v nichž Balda vyhrožoval, že po migrantech půjde.

„Jako se jde po potkanech, po krysách, jako se jde po škodný v lese,“ zaznamenal hovor iDNES.cz. „Buď my, nebo oni,“ pokračoval Balda.

„A těm pizdám, jak tady nosí ty arabský kutny, to chce vzít malej molotovův koktejlek, pěkně hodit pod nohy, až jim hoří ku*da, p*del, oni si to rozmyslej, aby takhle chodily. Je to jednoduchý, stačí na to dvě deci benzínu,“ pokračuje telefonát.

Zaigráju na garmóšku

Na sociálních sítích se rychle začaly objevovat důkazy o tom, že Balda měl k SPD velice blízko.

Existuje i fotografie, na níž je Balda zachycen v roli hudebního doprovodu u jedné z petičních akcí Okamurova hnutí.

Okamurova strana se ovšem k Baldovi nehlásí.

Poslanec Lubomír Volný na facebooku zveřejnil osobní stanovisko, v němž odpovědnost za teroristické útoky svalil na „fanatické vítače a multikulti maniaky”.

„To Vy fanatici islamizace a afrikanizace zbytků svobodné Evropy zde vytváříte reálně nebezpečné a stresující prostředí a pochopitelně se najdou i lidé kteří budou reagovat přecitlivěle a neadekvátně, protože se budou oprávněně cítit ohroženi. To Vy vytváříte evropské Breiviky,” napsal Volný.

Sám Balda se ve středu u soudu pasoval do role novodobého Jana Palacha. „Chtěl jsem udělat výzvu jako Jan Palach,“ prohlásil v závěrečné řeči.

Reagovala na to pražská organizace SPD, podle níž má Balda pravdu, hlavně že se nikomu nic nestalo:

Text původně vyšel na webu HlídacíPes.org. Publikujeme ho se souhlasem redakce.