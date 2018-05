Důchodová reforma je v Babišově „komunistům programově nejbližší“ vládě na prvním místě. Držte si peněženky. Komentář J. Bendové

Důchodová reforma je v programu vznikající vlády zmíněná na prvním místě. To je chvályhodné. Týká se každého. Ale jaká bude, pokud ji stvoří populisté z ANO se socialisty a komunisty? Napoví slova vládního adepta Miroslava Pocheho z ČSSD: „Programové prohlášení je výrazně socialistické. Nedokážu si představit, že by mohla vzniknout komunistům programově bližší vláda.“ Jasná předzvěst věcí příštích.

Důchodová reforma je zaklínadlo snad každé vlády za uplynulá desetiletí. Je to logické. Seniorů přibývá a penzi už pobírají podle statistik v průměru pětadvacet let – ženy déle než muži. Společnost stárne a to znamená, že potřebuje čím dál víc prostředků na důchody, na zdravotní péči, na sociální servis.

Už jsme to slyšeli mnohokrát: peníze na penze budou chybět, mladí musí zapomenout, že se o ně stát na stará kolena kompletně postará. Penzijní koláč se zkrátka musí krájet na stále více kousků. Starobních důchodců je dnes kolem dva a půl milionu a výdaje na jejich penze dlouhodobě převyšují příjmy z odvedeného pojistného (stát vyplácí ještě téměř půl milionu invalidních a pozůstalostních důchodů).

Loni se sice systém dostal do přebytku, ale bylo to poprvé po osmi letech a jen díky velmi vysoké zaměstnanosti a růstu výdělků, z nichž se penze platí. V předchozích letech se schodek blížil až k padesáti miliardám, které stát pokaždé musel dosypat z jiné daňové kapsy.

Komisí nezarmoutíš

Babišova vláda číslo 2 opět píše o vytvoření důchodové komise. Bůhví kolikáté už v pořadí. Měla ji i předchozí Sobotkova vláda, která se zmohla jen na zrušení reformy Nečasovy předchůdkyně. Kde vzít na důchody více peněz, ovšem nevymyslela. Naopak přišla s náměty na sociální „zlepšováky“, například na snížení odvodů pro rodiče s více dětmi. Tím by však peněz v důchodové kasičce ještě ubylo, namísto aby přibylo. Prosadila jediné – zastropování věku pro odchod do penze na 65 let. Finanční situaci v budoucím penzijním systému tím zhoršila, nikoli zlepšila.

Babišova „komunistům programově nejbližší“ vláda dále slibuje plošný solidární důchod i silnější princip zásluhovosti a oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu.

Pokud jde o oddělení účtu, je to spíš formalita – stát penze garantuje, když na účtu budou chybět miliardy jako v minulosti, doplatí je.

Více zásluh, nebo více solidarity?

Reforma podle programového prohlášení „zachová stávající nároky, definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti". Lidé by měli být motivováni ke spoření na stáří.

Tak si to přeložme: pevná část důchodu, která je stejná pro všechny, posílí, na tom se už pracuje. Logicky se tím při stejně velkém koláči k rozkrájení zmenší zásluhová část. Přitom zásluhovost je už dnes velmi malá, české penze jsou vyhlášené svým rovnostářstvím – důchod lidí, kteří platili celý život velké odvody, se příliš neliší od důchodu lidí, kteří odváděli málo. Důchod nad 15 tisíc korun loni pobírala zhruba jen desetina seniorů.

Záhadou tedy zůstává, čím a z čeho hodlá nová vláda „posílit princip zásluhovosti“, když současně posiluje „solidární plošné zabezpečení”.

Všichni stejně. Málo

Rodící se vláda bude socialisticky přerozdělovací. Současným penzistům přilepší, protože zmíněný penzijní koláč je dost „dietní“, protože má zrovna peníze a protože senioři jsou její voliči. Mladší generace se hlubší reformy nedočkají.

Kdo myslí na zadní kolečka, na své stáří i na své děti, měl by počítat s tím, že státní důchod bude jednou pro všechny stejně vysoký, přesněji stejně nízký. Zbytek si každý bude muset zajistit sám – stát mu nanejvýš k tomu přidá nějakou tu daňovou úlevu nebo příspěvek. Na politiky rozhodně nespoléhejme.

