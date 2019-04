Durčák: Zničující kyberšikana Emmy Smetany | info.cz

Pro čtenáře neznalé věci připomeňme, jak celá situace vznikla. Reportérka DVTV Emma Smetana byla v Paříži a stala se svědkyní pondělního požáru katedrály Notre-Dame. DVTV na svém oficiálním Instagramu zveřejnila fotku, kde moderátorka pózuje s viditelně smutným výrazem a s hořící katedrálou v pozadí.

I když tento postoj nesdílím, někteří novináři se ohradili, že taková fotka sama o sobě je nevhodná. To teď ale ponechme stranou. O den později si obrázku všiml publicista Matěj Schneider, který ze snímku Emmu Smetanu vystřihl, přidal v humorném kontextu do pár koláží a „vzor“ dal volně k dispozici na svém facebooku.

„Tohle selfie jsem si upravil, protože na mě vykouklo z internetu podobně, jako mě zaujme několik fotek každý den – i když musím uznat, že tahle konkrétní fotka mi přišla už sama o sobě v dost krystalicky 'memové podobě'. Tak jsem si s tím selfie pohrál, nahrál pár variant na Facebook a myslel jsem si, že všechno skončí několika 'lajkama' od pár kamarádů. Ale cesty internetu jsou nevyzpytatelné,“ říká pro INFO.CZ Schneider, který celou lavinu spustil. Pokud se ptáte, proč se něco takového děje, tak vězte, že nejen že jsou Češi dodnes pověstné „smějící se bestie“, ale v dnešní době se na internetu karikuje sebevětší tragédie.

Moderátorka měla také tu „smůlu“, že její fotka připomněla jedno zaprášené meme známé pod názvem disaster girl, na němž pózuje malá holčička s démonickým úsměvem před hořícím domem.

Příspěvek disaster girl 2019 se stal na internetovém fóru Reddit dokonce tak populární, že se protlačil až na hlavní stránku. Byť nutno dodat, že tato koláž upravila výraz moderátorky do jakési pobavené podoby – přesně v duchu staršího snímku. Na druhou stranu velmi pochybuji o tom, že drtivá většina uživatelů globální sítě Reddit tuší, kdo Emma Smetana je. Tím spíš si nemyslím, že by jí chtěl kdokoliv z nich touto koláží ublížit.

S tím, jak se popularity fotky šířila, se někteří uživatelé začali ptát, zda celá „akce“ není náhodou tak trochu kyberšikanou. Za všechny doporučuji vlákno pod tweetem Jána Simkaniče z Deníku N a investigativního novináře týdeníku Respekt Ondřeje Kundry, který je vzdáleným kolegou Smetany.

V první řadě je nutné uznat, že existuje nemálo lidí, kterým Emma Smetana leží v žaludku. Ať už kvůli tomu, kde pracuje, jakým stylem vede rozhovory nebo pro způsob jakým vystupuje na veřejnosti. Zřejmě ani nelze pochybovat o tom, že někteří využijí každou příležitost, aby si do moderátorky „kopli“. To však s humornými kolážemi nemá nic moc společného.

„Pokud je tohle šikana, tak se navzájem na denní bázi šikanuje půlka mojí sociální bubliny, nebo aspoň ta část, která umí s Photoshopem. Tady bych jednak řekl, že pro velkou část lidí, která se nad tím smála, je úplně irelevantní, kdo na fotce je. Zároveň pro jiné (přiznávám, že včetně mě) asi byl komický kontext toho, jak se DVTV občas prezentuje. Znám ten pocit a chápu, že to třeba je chvíli nepříjemné, když někdo takhle zkarikuje nějakou vaši vlastnost, ale opravdu na tom nevidím nic škodlivého. Naopak si myslím, že občas takhle nonverbálně něco ventilovat je jenom prospěšné. Příště se zase budeme my všechny smějící se bestie zase smát třeba nějakému Rokytkovi,“ říká o nařčení z šikany tvůrce memu Schneider.

Cílem tu není ublížit, ale pobavit. Za každou cenu, v každé situaci, jak už to u humoru na síti bývá. Navíc k tvorbě podobných obrázků už dnes nemusí mít člověk ani Photoshop. Úplně stačí, když na internetu použije libovolný generátor. Mimochodem, na odkázané stránce je podobných šablon více než tisíc.

Kde jsou hranice v podobných případech? Zcela bezelstně odpovídám, že netuším a nemyslím si, že bychom je měli nějak stanovovat. DVTV umístila fotku na svůj oficiální profil na Instagramu (v době publikace tohoto textu není smazaná), lidé si jí všimli a žije si svým vlastním životem. Nutno podotknout, že to bude jepičí život a že je to do velké míry jen bouře ve sklenici vody. Do konce týdne už si na smutnou Emmu Smetanu nikdo ani nevzpomene.

S podobnou chvilkovou slávou se dá pracovat v pozitivním slova smyslu. Je to pro Emmu Smetanu a DVTV reklama zdarma a tvář moderátorky se dostane k lidem, k nimž jinak obsah redakce zřejmě nedoputuje.

A jinak se stačí podívat za hranice. Uveďme kupříkladu maďarského důchodce, který byl hitem už několik let zpátky. Internet ho překřtil na Harolda a Harold se loni v březnu vydal do Anglie a pomohl tamnímu Manchester City. Celé video je pro diváky znalé věci skvělá legrace.

Nebo skvělý příběh za emoji jebaited, která je velice populární na streamovací platformě Twitch. Alex Jebailey, který je na ikonce zobrazen, si dokonce svoji tvář natiskl na tričko.

V neposlední řadě nezapomeňme, že postavy z obrázku známého jako distracted boyfriend meme použila vláda Viktora Orbána v Maďarsku na billboardy pro kampaň podporující rodinu.

Na celé „kauze“ je ve výsledku nejpozoruhodnější bezděčné přiznání některých uživatelů (viz výše), že právě tahle si představují kyberšikanu. Doporučil bych jim, aby si sáhli do svědomí. Pokud někomu tohle přijde přes čáru, bylo potom v pořádku opakovaně se strefovat do zabrušování poslance Miloslava Roznera? Vtipy na vzhled Václava Klause mladšího? Posměch nad opileckou etudou Milana Rokytky? Každý týden se opakující dehonestace Jaromíra Soukupa? Stírání hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka? Jestli to náhodou není onen dvojí metr zmíněný v úvodu. Jak se musí cítit oběti skutečné on-line šikany, která se děje mimo zraky nás všech, ani nechci domýšlet...

„Pamatuji si, že když jsem vyrůstal v Jugoslávii a potkával mladé Srby, Chorvaty, Bosňáky a příslušníky dalších národů, tak pokaždé, když jsme sešli, začali jsme si navzájem říkat neslušné vtipy. Ne až tak často namířené proti ostatním národům, ale vůči nám samým. Vždycky jsme soutěžili v tom, kdo řekne nejsprostší vtip o vlastním národu ze všech. Když vypukla občanská válka v Jugoslávii na začátku 90. let, ale ještě předtím v 80. letech, když celou zemí zmítalo etnické napětí, tak první obětí byly právě nejapné vtipy,“ říká o humoru slovinský filozof Slavoj Žižek. Mějme na paměti, že s humorem mizí ze společnosti i schopnost sebereflexe.

V neposlední řadě člověk – tím spíš novinář, stejně jako třeba politik – dnes musí sám vstupovat do veřejného prostoru s tím, že jeho slova nebo fotografie se mohou stát na den či dva virálním materiálem, který pobaví internet. U veřejně známých osobností se očekává, že to dokážou přejít a vyrovnají se s tím. Možná se i samy zasmějí. Když ne, beztak daná sranda brzy odezní. Falešný soucit a rady od „morálně vyspělejších“, kteří ví, čemu se smíme smát, na tom nic nezmění.