Holec: Češi nechtějí migranty, ani pravici nebo levici. Dvě studie vysvětlují úspěch Babiše | info.cz

To určitě nerada uslyší opozice, protože právě lidská práva a osobní svobody, zabalené do údajného ohrožení demokracie nebo nástupu nové „normalizace“, používá v boji proti premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi. Jenže zrovna v nich jsme podle Deloitte udělali krok vpřed, zatímco jsme couvli ohledně životního prostředí. „Porovnáme-li státy visegrádské čtyřky právě v oblasti osobních práv, tak je Česko daleko před Slovenskem, Polskem a Maďarskem,“ řekl prezident Deloitte Josef Kotrba.

A nejen to. Lidé vždycky rádi zapomenou na demokracii, když se mají stále líp a můžou nakupovat, což index taky potvrzuje. Právě ekonomicky jsme si totiž podle Deloitte polepšili nejvíc, takže jsme v žebříčku 149 zemí poskočili o dvě místa na 24. příčku. Demokracie v Kambodži, o níž před časem na sjezdu TOP 09 v kocovině řečnil její dosluhující šéf Jiří Pospíšil, proto není a hned tak ani nebude žádným volebním hitem. V případě europoslance za to ale nejspíš může velkorysá bruselská bublina, která zbavuje střízlivosti.

Je to ironie: zmíněný rozsáhlý průzkum „Rozděleni svobodou“ sice mnohá média prezentovala jako potvrzení nesmiřitelně rozdělené země, jeho autoři ale potvrzují spíše opak, jak už to bývá. „Pokud jde o celkové výsledky, můžeme mít spíše důvody ke spokojenosti, protože společnost není rozdělena na dva tábory, z nichž jeden by byl extrémně bohatý a druhý chudý,“ hodnotí zjištění průzkumu sociolog Daniel Prokop.

Svým způsobem tak vlastně jen potvrzuje fakt, že Česko patří mezi „nejrovnější“ země světa, jde jen o kontext: ve srovnání se Zimbabwe jsme si rovni v pohádkovém blahobytu, vedle Švýcarů vycházíme jako „rovní“ nuzáci. Průzkum samozřejmě odhalil několikeré socioekonomické rozdělení Česka, které v jistém ohledu stvrzuje, že jsme komunismus nahradili neviditelnou rukou kapitalismu, která lidi odměňuje viditelně různě. Dvěma třetinám Čechů se proto vede celkem slušně, zatímco jiné trápí exekuce.

Politicky jsou ale zajímavé jiné věci. Z průzkumu vyplývá, že nemálo Čechů žije s pocitem, že jsme od pádu totality promarnili řadu příležitostí k lepší budoucnosti, z čehož samozřejmě viní politiky. V roce 1989 jsme všichni chtěli Švýcarsko, a po třiceti letech máme... „Lidí, které bychom si onálepkovali čistě jako konzervativce nebo liberála, v naší společnosti mnoho není. Stejně jako už několik let neplatí rozdělení na levici a pravici. Vidíme, že většina české veřejnosti jsou patrioti,“ říká sociolog a ředitel STEM Martin Buchtík.

Nejen z jeho slov hned pochopíte, proč české politice už nějaký čas dominuje ANO a taky proč je nejméně populárním politikem „lucifer“ TOP 09 Miroslav Kalousek. Právě na promarnění polistopadových šancí a „zločinnosti“ tradičních politických stran, tvrdé linii proti převážně muslimské migraci a taky rozkročení nad pravicí i levicí postavil svůj úspěch Babiš, zatímco Kalousek dokola mluví o ohrožení demokracie a jeho někdejší „fíkový list“ Karel Schwarzenberg z Čechů kvůli odmítání migrantů dělá méně kulturní národ.

„Jinými slovy: není to špatné, ale je to o hodně horší, než by mohlo být, a ten, kdo na tom do značné míry nese vinu, je naše politická reprezentace,“ shrnuje hlavní sdělení průzkumu Buchtík. „Ano, bude líp,“ slibuje lidem Babiš. Skoro jako by měl průzkum „Rozděleni svobodou“ k ruce už při založení ANO. „Demokracie nepanuje, ale opravuje,“ zněl jeden z volebních sloganů TOP 09. „Volím pravici,“ fandila si zase v roce 2013 ve volbách ODS. Volilo ji sedm procent.

Volby vždy vyhrává strana, která se nejvíc dokáže trefit do nálady většiny společnosti. Průzkum pro Český rozhlas i poslední index Deloitte jen potvrzují, proč se to opakovaně daří Babišovi. A proč na tom nic nezmění ani plná Letná.