Holec: České bobky koronavir nezastaví. Prymula v čele štábu otupí politickou stupiditu | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Češi jako by si díky koronaviru vzpomněli na Švejka. Zatímco vláda zavřela kvůli šíření viru většinu obchodů i všechny hospody a restaurace a nakonec vyhlásila karanténu, někteří lidé na to zareagovali po svém: šli prostě na pivo. Anebo společně vyrazili do nákupních center, protože tam mají zdarma wi-fi. S tradiční politickou hloupostí ale nezůstali pozadu ani někteří politici, jak ostatně patří k jejich práci.

Češi pivem léčí vše včetně vlastních zpackaných životů, a možná proto si řekli, že teď jeho pitím porazí i koronavir. A někteří hospodští jim samozřejmě rádi vyšli vstříc, když hned po svém „zavření“ začali prodávat pivo „přes dveře“, což poslední vládní nařízení nezakazuje. Výsledkem byly skupinky lidí, co společně popíjejí pivo a kromě dobrých pivních historek si možná předávají i nákazu. Doufejme aspoň, že si lidé dávají pozor, aby jich dohromady nesedělo víc než třicet.

Neposlušnost jistě tmelí partu, jak všichni víme hlavně z nedospělých let, jenže v tomhle případě tmelí jen obyčejnou hloupost: nedodržováním vládních nařízení si totiž lidé kromě případného šíření viru způsobí ještě horší omezení života. Nejen česká vláda se totiž rozhodla, že kvůli zastavení koronaviru zavede v podstatě „válečný režim“, který nápadně připomíná Čínu, již demokratické země za různé karantény jinak kritizují.

Nedodržováním karanténních omezení proto lidé ohrožují i ty hospodské a restauratéry, kteří si nouzový prodej „přes dveře“ nevyložili jako koronavirový pivní mejdan, ale službu těm, co se u nich skutečně potřebují najíst: pokud totiž neposlušnost bude pokračovat, přitáhne vláda určitě ještě šrouby – i v demokracii totiž vládne „monopolem násilí“. A případné totální zavření restaurací a hospod by některé z nich mohlo zavřít navždy, v podobných krizích totiž bývají první na ráně.

Ruku k dílu hlouposti ovšem jako obvykle rádi přidali i politici. Třeba člen ODS Jan Paluska si na sociálních sítích zcela vážně postěžoval, že stát nemá na vymáhání nařízení dost personálu. „V jednotlivejch případech možná, plošně ani hovno. Pokud jim na to lidi budou házet bobek, bude to jen silácký opatření na papíře,“ zamyslel se. Tak tohle už chce fakt hlavu! ODS se poslední dobou ráda staví do ochránce demokracie, a teď tady její vlastní kádr brečí nad tím, že česká vláda nemá k ruce čínský policejní a armádní aparát, který nad karanténou bděl ve Wu-chanu.

Tam neposlušné občany hned na místě pro jistotu brutalizovali, aby si karanténu nevykládali po svém. A mimochodem: co se sakra stalo se starým dobrým krédem ODS o individuální zodpovědnosti lidí, kterou nemá znásilňovat stát? V Česku mezi vládou a opozicí kvůli koronaviru na chvíli zavládl neobvyklý mír, jako obvykle ale neměl dlouhé trvání. Politici si prostě znovu řekli, že žádná krize včetně koronaviru si nezaslouží, aby ji nezneužili k vlastnímu prospěchu a pustili se do práce.

I proto je dobře, že vládní krizový štáb neřídí politik, ale odborník. Těm sice éra populismu, kdy jsme odborníci na všechno úplně všichni, příliš nepřeje, mít ale v čele štábu bojujícího s epidemií epidemiologa není úplně od věci. Šéfem štábu sice chtěl být vicepremiér a ministr vnitra ČSSD Jan Hamáček, premiér Andrej Babiš ho ale nakonec přetlačil a do funkce protlačil náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu. A nejde jen o to, že právě on zatím zvládl „krizovou koronavirovou komunikaci“ asi nejlíp, když všechny vládní omezení a zákazy zaštítil autoritou experta.

Právě nepolitik v čele vládního štábu může vládě pomoci udržet důvěru veřejnosti, která je v podobných krizích klíčová. Žádný demokratický stát není připraven hlídat každého člověka, jak dodržuje karanténu – ostatně nedokázaly to ani gestapo nebo StB. Míra jejího dodržování a úspěchu boje s nákazou nejvíc závisí na tom, jak moc lidé důvěřují vládě, že jim škrtí osobní práva a svobody pro ně a ne proto, aby si bez jejich odporu uzurpovala moc jako naposled třeba ruský prezident Vladimir Putin, z něhož je i bez krvavé revoluce doživotní car. I proto je dobře, že krizový štáb vede expert.