Holec: „Despota“ Michálek? Piráti berou to nejlepší z Věcí veřejných a ukazují, proč nemůžou vládnout | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Piráti do dnešního večera hlasují, jestli odvolají svou „dvojku“ Jakuba Michálka z funkce místopředsedy strany kvůli tomu, že údajně utlačuje a trápí své podřízené kolegy. Na výsledku ale nezáleží. Michálek by beztak brzy skončil, protože na lednovém sjezdu už nechce kandidovat. Známý sekerník tak od kolegů maximálně dostane veřejnou facku. A zadruhé zůstane šéfem poslaneckého klubu, což je důležitější funkce. Pirátský „tank“ tedy pojede dál.

Pirátům přesto musíme za pokus o Michálkovu „popravu“ poděkovat. Je to zatím jejich největší služba veřejnosti. Stejně jako kdysi u Věcí veřejných, což byla taky strašidelná parta posedlá transparentností a posílající „za mříže“ veškerou konkurenci, se totiž nad stranou odšpuntovalo víko „dobra“. A co se teď z jejích útrob dere ven, to směle konkuruje i někdejšímu snažení supergurua Víta Bárty, který v rámci transparentnosti kupoval svým „holkám“ kabelky.

V podstatě tady vidíme internetový Socialistický svaz mládeže, která nikdy nemůže vládnout, protože není schopná kočírovat ani sama sobě. Piráty teď symbolicky vystihuje manželka jejich šéfa Ivana Bartoše Lydie, jež si říká „Kněžka chaosu“. Konečně vidíme, co se tím myslí. A Michálek, obviňovaný z arogance, dál s gustem aroganci rozdává, když o sobě říká, že je „dobrej“ a „takovej tank“, zatímco z něj někteří kolegové dělají Winstona Churchilla, jen bez doutníků, whisky a smyslu pro humor.

Bartoš to pak korunoval v rozhovoru pro iDnes.cz, kde řekl, že straníci mají partaji hlásit třeba i to, když mají milostný vztah s někým z firmy, s níž přijdou do styku. „Tak minimálně by to strana měla vědět,“ konstatoval. Tohle už není transparentnost, ale normální Velký bratr. Majitel bezpečnostní agentury a paranoik Bárta kdysi všechny špehoval, Piráti se mají rovnou práskat sami. Hezký pokrok. Kdo se proto může divit, že Bartošova manželka veřejně přiznala, že teď ve straně budou „hledat profesionální pomoc v péči o zdravé vztahy v osobní i pracovní rovině“? Ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje na podobné věci volali „Chocholouška“ z blázince…

To všechno je samozřejmě velká legrace a koření politiky. Bez uskupení, jako jsou Piráti nebo byly Věci veřejné, je zoufale nudná. A zvlášť, když i tradiční „baviči“ jako komunisti nyní přiznávají, že vymírají. Někdo vždycky musí rozdávat radost. Věci veřejné nám daly Kristýnu Kočí, která říkala, s kým vším „pí..á“; Pirátům vděčíme za Michálkovu družku Michaelu Krausovou, která pro změnu kolegyně tituluje „zasr..á pí.a“. I ona si možná brzy vyslouží nějakou divadelní hru.

Jenže legrace končí, když voliči Piráty pustí k jakékoli vládě, jak teď v Praze předvádějí i díky svému primátorovi Zdeňku Hřibovi. Tenhle chaos je trochu moc i na všechny kněžky. Právě Praha začala Piráty rozkládat zevnitř, když se ukázalo, že ji absolutně nezvládají.

V porovnání se západní Evropou zasáhla pirátská euforie Česko se zpožděním, jak už to bývá. Třeba tu taky opadne, když vidíme frašku takhle v přímém přenosu. Michálek nicméně drží. „Já se samozřejmě snažím zlepšovat neustále, mám svého kouče. Myslím si, že každý vysoce postavený člověk a politik, který má zodpovědnost za práci pro stovky tisíc lidí, by na sobě měl pracovat,“ pochlubil se v nedělních Otázkách Václava Moravce. Možná ale přišel čas vyměnit kouče za „profesionální pomoc“.