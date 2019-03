Holec: Dneska Transgas, zítra paneláky? Ať si staré domy koupí aktivisté v čele s primátorem Hřibem

Transgas byl postavený převážně v 70. letech a to byla dost „brutalistní“ doba obecně: probíhala tzv. normalizace, v Mladé Boleslavi představili Škodu 120 a většina předních herců se hrdě ničila v 30. případech majora Zemana, protože „prostě chtěli hrát“, jak dnes říkají. A pokud jde o architekturu, stavěli jsme tehdy paneláky, šumperáky a okály.

Transgas je ale ještě dál. Mimochodem, ministerstvo kultury ho za památku neuznalo – podle něj je komplex nevhodně začleněný do okolí a není ani významným příkladem brutalismu, „detaily staveb, fasád a zábradlí jsou mimo lidské měřítko a autoři se snažili napodobit západní vzory, ale s velice sporným výsledkem,“ píše se v odůvodnění. I proto ho chce soukromý developer HB Reavis zbourat a nahradit stavbou s méně „sporným výsledkem“, řekněme.

„Je to jeden z našich nejlepších dokladů stavitelství přelomu šedesátých a sedmdesátých let,“ argumentují naopak Hřib, Scheinherr a Třeštíková. A spolu s nimi taky skupina aktivistů. Nejspíš proto se rozhodli, že Transgas jednoduše zachrání tím, že ho koupí od soukromého developera. A aby to nevypadalo jako úplné rozpočtové šílenství, naženou do „mrtvého“ baráku aspoň některé z magistrátních úředníků, co sedí jinde. Snad aby domu konečně dali „správné lidské měřítko“.

Piráti a Praha Sobě se s developerem zatím nedohodli, údajná cena 750 milionů korun na ně byla příliš. Ani kasa Prahy není bezedná, to spíš naopak. Zapomeňme ale na chvíli na tři čtvrtě miliardy korun, ostatně metropole už takové peníze v nedávné historii odepsala i hůř. Transgas bohužel spíš ukazuje, jak si Piráti a Praha Sobě představují vedení metropole: jako pokračování volební kampaně, tentokrát ovšem za peníze všech.

Do Transgasu i jiných podobných staveb se poslední dobou prostě zamilovala skupina aktivistů úplně stejně, jako třeba Klub za starou Prahu miluje všechno staré a brání proto všemu novému. A mimochodem: zmíněný klub se tentokrát angažuje i ve věci Transgasu, což je v jeho případě přinejmenším krok správným směrem. Ještě chvíli a možná se i on přenese bezmála do současné doby, takže z města nebude chtít mít zakonzervované gotické muzeum pro ruské a čínské turisty.

Vykoupení Transgasu od soukromého developera za veřejné peníze je ale přece jen jiná liga než předvolební zachraňování Libeňského mostu, které vyneslo do vysoké politické funkce Scheinherra. A které teď primátor nenápadně „posunul“ až do dalšího volebního období, čímž vlastní předvolební slib nechal jiným. I lidé z pražské koalice mluví nejen o nebezpečném precedentu, ale také totálním amatérismu, s jakým se nové vedení Prahy do celé věci nadšeně vrhlo. Hřib, Scheinherr ani Třeštíková neměli žádný konkrétní plán, za kolik nevyužívaný byrokratický komplex koupit ani jak ho v budoucnu využít. Obojí začali řešit, až když zjistili, jak brutálně drahá může i dnes být stará brutalistní architektura, když má někdo v ruce souhlas k její demolici.

Doufejme jen, že magistrátní koalice zakrátko nezačne zachraňovat i paneláky, protože i ty mají „okouzlující“ otisk doby svého vzniku. Kdysi jsem v jednom rok bydlel a dodnes nechápu, k čemu měl například podle tehdejších architektů sloužit pokoj o rozměru šesti metrů. Jestli se teď Hřib, Scheinherr a Třeštíková tolik zamilovali do brutální komunistické výstavby, můžou si teď její symboly koupit za vlastní peníze. Není to totiž nic jiného než předvolební kampaň.