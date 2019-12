Holec: Inspektor Hřib pátrá v Bruselu aneb Jak pirátský džihád ničí demokracii | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Zatímco závěry unijního auditu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše dorazily z Bruselu do Prahy, pražský primátor za Piráty Zdeněk Hřib vyrazil přesně opačným směrem. A do tašky si na cestu přibalil i velkou osobní misi: Pokusí se setkat „s někým“, kdo mu řekne, proč by měly závěry auditu být důvěrné. „Já nevidím důvod, proč by měla být zpráva důvěrná. Uvidím, koho se podaří dohnat,“ konstatoval včera pro Novinky .

Tak tohle trumfuje celou bizarní melu, kterou kvůli auditu okamžitě rozpoutala opozice, aniž by znala jeho obsah. Hřib jede do Bruselu trochu jako velký inspektor Clouseau a doufejme, že má s sebou i lupu: ve městě se prostě poohlédne po někom, kdo mu řekne, proč je audit na přání EK důvěrný. Někoho asi odchytne v baru, někoho na chodbě, někoho na ulici… To se ale pražský primátor klidně mohl poptat tady na sekretariátu vlastní partaje.

Právě Piráti totiž mají s „dolováním“ informací na konkurenci slušnou praxi - je to jejich program. Tak jen pro Hřibovu informaci: Audit je důvěrný i proto, že Česko stále má dva měsíce na to, aby se vyjádřilo, zda jeho závěry přijímá, a informovalo, jak s nimi naloží. Důvěrný režim má zabránit politizaci auditu, který je administrativně-právní zprávou, a nemá proto primárně sloužit k politickému boji. Což je samozřejmě naivní, protože nic dnes v politice nebývá veřejné tak rychle jako právě neveřejné „důvěrné“ věci.

Komise má vlastní pravidla, která musí dodržovat. Na tom stojí každá demokracie. Ironie proto je, že Hřib jede do Bruselu doslova pátrat po tom, jak tato pravidla porušit. Kromě ministerstva pro místní rozvoj má audit k dispozici i pražský magistrát, kde ho zkoumá právní odbor. Hřib čeká na výsledky a podle nich se prý rozhodne, jestli obsah zveřejní. Předně chce tedy vypátrat, jaké sankce za zveřejnění hrozí.

To je asi největší ironie celého „pirátství“: pražský primátor tak nějak neoficiálně zjišťuje, za jakou cenu se ještě vyplatí porušit pravidla EU, zatímco doma jeho partaj oficiálně Babiše honí za to, že porušuje pravidla EU. „Občané mají právo znát obsah auditu a my ho v žádném případě nechceme veřejnosti tajit. Jedná se o závažný střet zájmů,“ doplnil Hřiba v pirátský radní pro transparentnost Adam Zábranský.

Ano, občané určitě mají právo znát obsah auditu, jenže nemá z toho být něčí politické PR. Nejen Piráti samozřejmě nežádají předčasné zveřejnění kvůli občanům, ale kvůli vlastnímu politickému boji proti Babišovi. Jestli tedy chtějí být opravdu transparentní, měli by se za lidi přestat schovávat. Nejde jen o audit, ale o obecný princip. Stejně jako tahle pirátská posedlost transparentností ničí samotné Piráty, jejichž fórum je vděčným zdrojem méně laskavého veřejného humoru, ničí i principy samotné demokracie.

I ve vyspělých demokraciích bývají jisté věci v jistý čas důvěrné proto, aby se zabránilo jejich ovlivňování ze strany politiků a médií. Pusťte totiž předčasně audit, trestní spis či jiný podobný „důvěrný“ materiál na web, který Piráti považují za své „moře“, a rázem máte lidový soud. A ty zdobí spíš totality než demokracie. Ale vysvětlujte to straně, která mimo jiné přiznává, že potřebuje psychologa, aby se nezbláznila z nečekaně nabyté moci. Nebo to byl psychiatr, koho nedávno hledali na svém fóru?