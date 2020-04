Holec: Jeden Okamura stačí. Šířením fake news opozice Babiše neporazí | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | TOP 09 si ráda říká konzervativní strana. Možná i proto o Velikonocích hlavně její hlavouni na sociálních sítích šířili fake news lounského radního a bývalý místopředseda TOP 09 Michala Kučery, který na twitteru napsal, že do lounského domova pro seniory dovezla armáda dvě krabice perníčků od Penamu. Nebyla to sice pravda, „zpráva“ si ale přesto užila velkou virtuální slávu. A taky ukázala, proč bychom některé politiky radši neměli pouštět na „socky“.

Třeba takový Miroslav Kalousek se totiž perníčků společnosti Penam, která spadá pod holding Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, okamžitě chytil natolik, že vymyšlené zneužití armády k jejich rozvozu srovnal se zneužitím zpravodajské služby v kauze sledování manželky bývalého premiéra Petra Nečase, s nímž vládl. Bývalý šéf TOP 09 proto rovnou žádal o zásah státního zastupitelství. I Jiří Ovčáček, hradní mistr twitteru, se určitě zastyděl za svou neschopnost. Žalobce na twitteru zatím na nikoho ještě neposlal.

Ano, Kalousek se poslední dobou zle trápí a na svém twitteru vládě vyhrožuje i třemi revolvery, co má prý schované někde doma. Řekněme, že v jeho případě Twitter funguje jako bezplatná terapie a drží jeho nápady pouze ve virtuální realitě, což je vlastně dobře. Jenže na perníčkovou fake news hned skočila i Kalouskova následovnice v čele TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a další politici, čímž zaměstnali ministra obrany Lubomíra Metnara i vedení armády; on i armádní mluvčí museli perníčky „vyšetřit“ a oficiálně dementovat. Jak se ukázalo, armáda ve skutečnosti v domově seniorů pouze prováděla odběr vzorků v rámci chytré karantény.

Kučera i Pekarová Adamová, jež na twitteru tráví snad ještě víc času než Kalousek, se sice omluvili, ostatně nic jiného jim ani nezbylo: jejich vlastní fake news se otočila přímo proti nim, když obvinili armádu, která ve skutečnosti seniorům pomáhala. Jejich omluva ale není nic jiného než PR.

Takže se celá kauza vysvětluje. S akcí AČR v Domově pro seniory se svezla i aktivita roznosu perníčků příznivcem ANO. Na krabicích byly navíc ještě nápisy "schváleno vládou". Tak není divu, že to v Domově pro seniory brali jako akci jednu.

AČR se velmi omlouvám @ArmadaTweetuje https://t.co/W1DTJi2rPl — Michal Kučera (@MichKucera) April 12, 2020

Perníčková kauza navíc ukazuje, že „nejlepší“ fake news k nám nepřicházejí z Ruska a Číny, ale od našich politiků, z nichž se na „sockách“ stávají i „novináři“. Proto by se jimi spíše než BIS, mám-li si vzít k srdci tweety Kalouska, skutečně mělo zabývat státní zastupitelství... Nebo vlastně radši ne, protože pak by nejspíš nedělalo nic jiného. Potenciál sociálních sítí k šíření lží totiž pochopila většina politiků včetně těch, co si říkají konzervativní. Ostatně právě Kalousek nedávno v rozhovoru pro zpravodajský portál Novinky.cz řekl, že právě „socky“ stoprocentně fungují.

Problém je, když je k šíření fake news začnou automaticky používat i politické strany, které se nemusí bát tradičních médií, protože jejich programem není jen šíření výmyslů. Nebo jinak: jen nešťastníci typu důchodce Jaroslava Baldy uvěří facebookovým nesmyslům Tomia Okamury o invazi teroristů, zatímco tweety exministra financí by přece jen měly nést aspoň určitou stopu reality. Nebo radši řekněme příčetnosti, protože v době alternativních faktů bývá realita stále relativnější pojem. Očividně nenesou.

Perníčková fake news ale ze všeho nejvíc ukazuje jedno: zoufalost opozice. Ta si pořád stěžuje, jak si Andrej Babiš prý nepíše twitter sám. Takže když si pak k němu její politici náhodou skutečně sednou sami, je z toho hned největší velikonoční „hoax“. A to pořád říkají, jak chtějí politice vrátit skutečný obsah. Možná by si proto taky měli na twitter někoho najmout, protože takhle Babiše určitě neporazí.