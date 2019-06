Holec: Kalousek a „kníže“ přiznali klinickou smrt TOP 09. Jejich zpověď ji nezachrání | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Česko už dlouho něco takového nezažilo. Naposled se o veřejné pokání pokusil někdejší superguru Věcí veřejných Vít Bárta a skončilo to „živým“ brekem do kamery v parku na Klárově a taky definitivním politickým koncem. Teď se v jeho stopách v rozhovoru pro Aktuálně.cz společně vydali hned dva „superguruové“ TOP 09, Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg. Sami asi nebrečeli, ale jejich seance dost možná rozpláče nejednoho čtenáře. Je to totiž fakt nálož.

Jen krátce: Kalousek s knížetem se v rozhovoru trumfují v přiznání, jak to s TOP 09 celé zpackali – což je jistě v mnoha ohledech i pravda. Teď už prý ale bude líp, oba vidí světlo na konci dlouhého tunelu. „Na podzim budeme mít volební sněm a já pevně doufám, že tento sněm stanoví nějaký koncept, který topku vrátí vysoko nad pět procent,“ říká v rozhovoru bývalý stínový a poté i skutečný šéf strany Kalousek, který si uvědomuje, že strana by teď podle průzkumů nejspíš skončila mimo sněmovnu. A pro jistotu dodává, že už teď ví, že sněm do čela TOP 09 určitě nezvolí znovu současného šéfa, europoslance Jiřího Pospíšila, kterého Kalousek v rozhovoru rovnou odepsal.

A sakra! Ani v KSČM úplně nevědí dopředu, koho si zvolí šéfem. Nebo aspoň Vojtěch Filip rafinovaně dělá, že neví, že to bude zase on. Ostatně právě Filipem, který po debaklu v posledních sněmovních volbách veřejně vyhlásil vlastní konec, načež se samozřejmě hned do čela partaje vrátil, se Kalousek nejspíš inspiruje nejvíc. I on přivedl v roce 2017 TOP 09 k (pětiprocentnímu) volebnímu debaklu, po němž ho v čele strany vystřídal Pospíšil. I on si teď ale otvírá zadní vrátka.

„Přiznávám, že jsme se dopustili celé řady chyb, za které teď platíme.“ Miroslav Kalousek (Zdroj: Aktuálně.cz)

„Nepokládám za příliš pravděpodobné, že bych ten koncept předkládal já v roli kandidáta na předsedu. Přál bych si vhodnějšího kandidáta,“ říká tajemně Kalousek, zatímco svému kandidátovi hned nabízí své „kompetence“ a kníže mu skromně notuje. Jenže to všechno už tady bylo. Pravda, kromě společného pokání. Kalousek s knížetem v rozhovoru jmenují všechny možné důvody, proč se TOP 09 nachází v klinické smrti – od uzavření strany novým členům až po účast ve vládě Petra Nečas, kterou ukončil zásah těžkooděnců na Úřadu vlády. Proč ne, kát se nic nestojí. A málokdo to ví tak dobře jako právě Kalousek, před TOP 09 šéf i „božích“ lidovců.

Problém je, že Kalousek s knížetem v rozhovoru dokazují, že trpí evidentním nesouladem mezi snem a skutečností. Rozpor mezi dílem a umělcem, říká se tomu v umění. „Bohužel jsme se vzdálili od Masaryka. On říkal: nebát se a nekrást. My jsme si to zkrátili na nebát se krást. A když se na tom politici jako Mirek nechtějí podílet, tak jsou za to trestáni,“ říká například kníže. On sám v rozhovoru přiznává, že už není nejmladší, tak mu pro jistotu připomeňme, že právě s „Mirkem“ si tahle jeho slova nemalá část veřejnosti spojuje.

A tuší to nejspíš i sám „Mirek“, který čtenáře ujišťuje, že do jakékoli příští vlády si sám „dává stopku“. Prý kvůli tomu, že cítí spoluzodpovědnost za kabinet Petra Nečase, který tu neslavně fungoval za „spoluvlády“ premiérovy partnerky Jany Nečasové. „Nemám právo být v jakékoliv příští vládě, protože jsem ve věci tvorby politických rozhodnutí premiéra konati měl a nekonal,“ kaje se teď Kalousek.

„Každopádně to bude zatraceně těžká práce. Někdo ale musí mít kuráž a musí jít do toho.“ Karel Schwarzenberg o budoucím předsedovi TOP 09 (Zdroj: Aktuálně.cz)

Někdo by skoro mohl na jeho zádech vidět stopy po ranách biče, jiný naopak dobrý smysl pro humor. Tohle myslí Kalousek fakt vážně? To je totiž úplně stejné, jako by Karel Gott, mistr serenád, najednou začal zpívat v death metalové skupině. Velký obrat. Copak v TOP 09 už nemají peníze ani na slušné píáristy, kteří vědí, že prostě nemůžou Kalouska nechat mluvit stejně, jako mluví Tomáš Halík?

Podle všeho nemají, protože i kníže pouští uzdu zlé fantazii. „Kdyby tady nebyla strana s tak silným evropským hlasem, jako je ten náš, který navíc nepoukazuje jen na materiální výhody členství v EU, tak bych měl obavy o budoucnost našeho národa,“ tvrdí muziku. Ano, Schwarzenberg vždy vystupoval jako „Evropan“, nakonec má kontinentální rádius v rodové krvi. Zapomněl ale snad už na to, jak mu „bratr“ Kalousek, když byl ještě ministrem financí, odpustil vrácení dotace na obnovu rybníků? Někdo by si totiž mohl vzpomenout na dotační utrpení Andreje Babiše...

„Už nás pohřbívají. Myslím ale, že se budou divit. Opravdu se budou divit. Ne vždy jsem optimista, ale pokud jde o budoucnost TOP 09, tak optimista jsem,“ končí Schwarzenberg rozhovor, který vstoupí do dějin naší žurnalistiky. Má pravdu, volební výsledky i preference strany ani mediální komentáře nejsou k TOP 09 úplně štědré, a to mívala většinu novinářů na své straně. Pohřbila se ale sama a ani veřejné pokání dvou „superguruů“ ji teď neoživí.