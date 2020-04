Holec: Koronavir ukazuje, proč opozice nejspíš prohraje i další volby | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Podporovat vládu a klást správné otázky, popsal deník Financial Times roli opozice během koronavirové krize. V začátku se tím zkusila řídit i naše opozice, záhy se ale vrátila ke své totální válce. Správné otázky nahradil klasický „antiBabiš“, který je v podobných krizích ještě horší palbou do vlastních řad než normálně. Jak ostatně potvrdily i krizové průzkumy.

Pusťte si v televizi společný opoziční brífink, kde se o slovo pere pět lídrů, a i „hvězdná pěchota“ ze SuperStar vedle toho zní jako opera. A taky vám to napoví, proč opozice nejspíš s Babišem prohraje i další volby. Krize samozřejmě vždycky nahrávají vládám, tedy pokud nezpůsobí hladomor nebo genocidu. Hnutí ANO proto bude muset po koronaviru hodně makat, aby zůstalo nablízku svým rekordním „krizovým“ hodnotám, kdy mu průzkumy naměřily přes 30 procent hlasů. Babiš má nicméně výhodu, že spolu s ním během „krize“ maká i opozice, jež se kanibalizuje šířením beznaděje.

Byť si její lídři určitě myslí, že rozdávají dobrý humor. V úterý jsem měl to (ne)štěstí komentovat pro Českou televizi tři hodiny jednání Sněmovny. Do tohoto džobu bohužel spadlo i povinné sledování brífinků všech opozičních stran včetně SPD, což vám dopřeje fakt slušné „zabroušení“. A taky pochopení, že současná roztříštěná opozice, v níž se jednotlivé strany zoufale zachraňují na úkor těch ostatních, nemá v téhle podobě šanci oslovit víc lidí než svůj uvadající skalní fan klub.

Ze vší té totální opoziční negace si totiž nejvíc pamatuju krizovou agendu Pirátů, kteří i teď pamatují na domácí pěstování marihuany. A taky dobrý „řízený“ humor ODS. Z ní zaznělo, že žádná záchranná opatření vlády nefungují, načež její první místopředseda Zbyněk Stanjura, jenž se stylizuje do role baviče, řekl, že vláda jen vykrádá nápady ODS. Snad to myslel jako „Na stojáka“, protože při tom stál. Jinak to ale k smíchu moc není.

Nenávidím se za to, ale nejsrozumitelněji z celé opoziční party mluvil kápo SPD Tomio Okamura. Ten vládu nijak nenegoval a jako obvykle se soustředil hlavně na své nejhorší nápady, samozřejmě včetně vystoupení z EU. SPD možná nemá ve Sněmovně víc poslanců než TOP 09, STAN i lidovci náhodou.

A náhodou politicky jasně „nediktuje“ ani ANO. Mezi lety 1996-2013, kdy sem vlétlo právě Babišovo hnutí, se do Sněmovny nikdy nedostalo víc než šest subjektů (některé byly koalice) a třeba v roce 2002 jen čtyři. Teď jich ve Sněmovně sedí deset plus pár nezařazených poslanců.

To sílu hlasu hnutí ANO, jemuž navíc bezprecedentně drží jednota, logicky ještě zesiluje. Za normální politické situace by teď proti Babišově formaci stála jedna silná opoziční strana, jejíž hlas by byl slyšet, aniž by se o mikrofon musela přetahovat s ostatními „trpaslíky“ a trumfovat se s nimi, kdo řekne horší vtip. Jenže za současné situace opozice připomíná dětský pěvecký sbor, co se zoufale snaží překřičet operního pěvce na vrcholu sil. Výsledným dojmem je logicky teror.

V pudu sebezáchovy opozice už delší dobu mluví o sjednocení, které mimochodem dostala za úkol i od „chvilkařů“, místo něj se ale stále více kanibalizuje. A právě koronavir, který politiku zintenzivnil, ještě zvýraznil její bídu. Opozice si na začátku krize utahovala z festivalu Babišových tiskovek, teď ho ale sama trumfuje. Zatímco totiž premiérovi aspoň v jednom čase stačí jedna tiskovka, „demoblok“ jich v rámci demokracie musí současně pořádat pět. Takže jen doufám, že krizová legislativa pamatuje na tu pirátskou „trávu“. Nic jiného si totiž nepamatuju.