Holec: Minář se vrací na Letnou. Milion chvilek se mění v sektu opilou vlastním evangeliem | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Je těžké skončit, když jste na Letnou dostali čtvrt milionu lidí, na účtě máte přes pět milionů korun a na chvíli jste byli TV hvězdou. Spolek Milion chvilek pro demokracii sice přišel o hlavní důvod své existence, když žalobci zastavili trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, určitě to ale nebalí. Naopak. Dál zve lidi na demonstraci „LETNÁ 2 – ZNOVU ZA DEMOKRACII!“, která se má konat 16. listopadu.

„Čas vyjít ven a postavit se za demokracii znovu nastal!“, píše se na webu spolku. Jeho kápo Minář pořád odmítá přeměnit svůj „cirkus“ demonstrací v politické uskupení a dál si užívá roli jakéhosi „stínového“ politika, co se nechce politikou ušpinit. Dobře ví proč: v očích médií by se ze spasitele demokracie, jemuž se nekladou nepříjemné otázky, rázem proměnil v dalšího obyčejného padoucha.

Milion chvilek prý přesto na Letné chystá zásadní transformaci. „Chceme nabídnout vizi, začít víc říkat, pro co jsme, nejenom proti čemu jsme,“ řekl ČTK Minář. Ano, tomu se obvykle říká politický program. Strany je sepisují kvůli volbám, i když v nich stejně jako Minář a spol. radši taky říkají hlavně to, proti čemu jsou. Zloba dobře mobilizuje, ostatně zeptejte se nejen v SPD. Bez ní by Tomio Okamura pořád vodil asijské turisty po Staromáku a v televizi zakládal cestovky pro plyšáky.

Možná proto se i na webu Milionu chvilek stále dočtete jen to, proti čemu byste měli znovu přijít demonstrovat na Letnou: proti údajnému Babišovu střetu zájmů, snaze ministryně spravedlnosti Marie Benešové ovlivnit nezávislost státního zastupitelství nebo příslibu prezidenta Miloše Zemana, že Babišovi udělí abolici. Milion chvilek přes léto nabíral stálé zaměstnance včetně analytiků, takže teď kromě nápadně „liberálnějšího“ dress codu připomíná sekretariát politické strany. Za tuhle analýzu ale Minář nemusí platit ani korunu.

Pouze převzal rétoriku opozice, jíž už před tím převzali mnozí novináři, od nichž ji zpátky převzala opozice... Jen ze všeho vypadlo Babišovo trestní stíhání, hlavní motto předchozích demonstrací. I v Milionu chvilek se totiž rozhodli, že budou respektovat rozhodnutí nezávislé justice, když už demonstrují za její nezávislost. Naděje teď proto vkládají do nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. „Je to na něm. A je na něm, jak své rozhodnutí obhájí,“ říká Minář a spol.

Milion chvilek zajel do slepé uličky, jen si to nechce přiznat. Přišel o svůj hlavní argument, a proto hledá jiné. Profesionální strukturou začíná připomínat politickou stranu, místo účasti ve volbách ale radši dál pořádá demonstrace. Ironie je, že se mezi hlavními důvody LETNÉ 2 na webu spolku dočtete, že „o výsledku příštích voleb se rozhoduje právě teď, každý den“. „Role hlídací psa,“ říká tomu Minář. Fakt? Spíš sekta, co se nebezpečně opila megaúspěchem svého evangelia.

„Naše odpovědnost je velká. Můžeme uvést do pohybu velké věci. Uvědomujeme si to velmi silně... Pamatujme, že navazujeme na setkání na Letné. Potenciál je obrovský... Vytrváme,“ píše o sobě a slibuje Milion chvilek pro demokracii. Podobně kdysi mluvil a sliboval velké věci třeba islamofob a jinak vzdělaný člověk Martin Konvička, i on se stejně jako Minář nebezpečně opil silou momentu. „Každá velká loď se rozjíždí pomalu, a tohle je fakt velký,“ řekl týdeníku Euro na vrcholu své slávy.

Ano, na rozdíl od Milionu chvilek Konvička a spol. nikdy nezaplnil Letnou, i když to stejně jako Minář taky sliboval. Podobně jako on ale taky nějakou dobu zručně hnětl masivní negativní společenské emoce. Když však přišel čas proměnit je v politické cíle, „velká loď“ se najednou zastavila. Demonstrace bývají projevem demokracie, bez nich žádná neexistuje. A taky prostředkem, jak politikům více či méně efektivně tlumočit své frustrace. Problém je, že pro Mináře a spol. se staly cílem.