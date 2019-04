Holec: ODS a TOP 09 křičí kvůli zdanění restitucí. Církve za něj ale můžou děkovat právě jim | info.cz

Komunisti, kteří církve od jejich majetku kdysi „osvobodili“, zdaněním podmiňovali podporu vlády Andreje Babiše. Ani nemuseli: sáhnout na církevní náhrady chtěly ANO a ČSSD i samy od sebe. A SPD se vždy ráda přidá, když se to hodí.

ODS s TOP 09 se samozřejmě nyní trumfují v tom, jakou loupež vláda na církvích spáchala. Ironie přitom je, že za to církve můžou nejvíc poděkovat právě těmto dvěma stranám, které celou věc přímo ukázkově zpackaly. ODS s TOP 09 totiž restituční zákon za 135 miliard korun (stát církvím vrací majetek za zhruba 75 miliard korun a k nim jim v příštích letech vyplatí v součtu 59 miliard korun právě jako náhradu) ve sněmovně v roce 2012 prosadily způsobem, jako by šlo o nějaké drobné na vesnický fotbalový stadion neznámého poslance.

A zvlášť, když proti takovému vyrovnání se stále méně oblíbenými církvemi tehdy podle průzkumů stabilně byly víc než dvě třetiny lidí. Navíc zákon radši nepodepsal ani prezident Václav Klaus a ještě ke všemu záhy skončil u Ústavního soudu, který z něj pro jistotu vyhodil, že jde o „spravedlivé“ vyrovnání. V kontextu celého „megadealu“, jak bychom řekli moderním korporátním jazykem, totiž podle něj není zřejmé, jaká výše náhrady má být považována za spravedlivou a podle jakých měřítek.

Právě tím ústavní soudci do budoucna nabili všem těm, kteří nezpochybňovali vrácení majetku církvím, ale jen celkovou sumu vyrovnání a způsob jejího výpočtu. Nejen majitelé zemědělské půdy totiž cítili zradu, když za ni stát církvím vyplatil až trojnásobek obvyklé komerční ceny. A nijak věci určitě nepomohl ani fakt, že velkorysou a méně transparentní podobu finančních náhrad církvím nejvíc tlačil někdejší lidovecký „Lucifer“ Miroslav Kalousek, tou dobou již stínový šéf TOP 09, který nyní mluví o další loupeži.

O ní totiž v době schvalování zákona mluvili i mnozí lidé, jen jinak: třeba podle tehdejšího průzkumu agentury SANEP vycházel odmítavý postoj více než dvou třetin dotázaných právě z objemu majetku, který stát církvím vrací. A co hůř: tehdejší premiér a šéf ODS Petr Nečas si nikdy moc nelámal hlavu se symbolikou, která v politice obvykle rozhoduje. Jeho nepopulární vláda proto nakonec schválila velmi nepopulární a „drahý“ zákon v době velmi nepopulárních vládních škrtů.

Metaforicky řečeno tak dostaly v době utahování opasků „přidáno“ jen podobně nepopulární církve. Chudák Ježíš dostal facku i na druhou tvář. Stát nyní církvím vyplácí zhruba dvě miliardy korun ročně a jejich zdaněním by mohl „vydělat“ necelých 400 milionů. Církve to považují za protiústavní a jak už nešťastný restituční zákon velí, hodlají se někteří poslanci a senátoři obrátit na Ústavní soud i tentokrát.

Bez ohledu na výsledek to nejspíš bude třetí facka církvím. Těm totiž podle nedávných průzkumů veřejného mínění důvěřuje ještě míň lidí než nám novinářům, s vírou veřejnosti jsou dokonce úplně na dně. Možná i proto, že jim stále nejvíc „pomáhá“ Kalousek, který je na tom s popularitou u lidí úplně stejně. Být kardinálem nebo jiným církevním hlavounem, poprosím ho nenápadně, ať s touhle medvědí službou skončí. Ostatně už nějaký čas není lidovec a reprezentuje kosmopolitní bezbožníky, co místo do kostela chodí spíš do kavárny.