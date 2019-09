Holec: Opozice, Minář a teď Zeman. Jak politici zfackovali justici | info.cz

„Vzhledem k nepřijatelnému tlaku prezidenta Zemana na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce ve věci Čapího hnízda – a důsledkům pro důvěru v právní stát a rovnost před zákonem – jsem proto navrhl předsedům opozičních stran (Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), abychom se v úterý před jednáním Poslanecké sněmovny setkali a zformulovali náš společný postoj jako jasnou pozici politické alternativy: aby se to, co bylo ještě včera nepředstavitelné, nestalo zítra běžným a normálním,“ napsal Fiala na twitteru.

Jaká ironie! Justici nyní chtějí zachraňovat ti, kteří frontální útok na ni zahájili tím, že zpochybnili její nezávislost – i bez důkazů a s vydatnou pomocí Mináře – kvůli jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Načež pak měli velký problém uznat, že Babišovo trestní stíhání zastavili právě ti žalobci, za jejichž nezávislost se předtím tak srdečně rvali. Kdo se proto může divit, že státní zástupce Jaroslav Šaroch přiznal, že jediný tlak, jaký na svou nezávislost během kauzy Čapí hnízdo cítil, byl ten ze strany médií, která automaticky převzala rétoriku opozice.

„Je to další tvrdý úder v důvěru v právní stát a rovnost občanů před zákonem,“ uvedl Fiala. Podle něj Zeman slibem abolice dává najevo, že jsou dvě kategorie občanů, pro které platí různá pravidla. Ano, Zeman předem slíbeným zastavením trestního stíhání skutečně supluje justici a de facto říká, že potřebuje jeho moudrou prezidentskou korekci, protože není nezávislá. Supluje ji ale až poté, co si na spravedlnost začala hrát opozice s Minářem, kteří Babiše odsoudili dávno předtím, protože se ho prostě neumí zbavit politicky.

Během posledních deseti let schytala justice ve velkých politických kauzách nemálo reputačních facek. Některé, jako třeba zásah komanda těžkooděnců na Úřadu vlády v létě 2013, který přešel v nekonečný bizarní soud za drahé kabelky a hodinky, si žalobci vlepili sami. V kauze Čapí hnízdo ale spravedlnost fackují ze všech stran politici tak brutálně, že jí přestávají stačit tváře.

Třeba šéf Pirátů Ivan Bartoš v České televizi klidně řekl, že by Babiš mohl Pavla Zemana odvolat, než stačí o kauze Čapí hnízdo rozhodnout. Když se ho moderátor Daniel Takáč zeptal, jestli má takové informace, odpověděl, že nikoliv. A to právě „informace“ Pirátům jinak stačí, aby někoho nepohodlného poslali do tepláků.