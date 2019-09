Holec: Pohřbil zaživa Zemana, teď za to Bartík od lidí vybírá peníze | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Svatopluk Bartík, brněnský PR pistolník, bývalý politik hnutí Žít Brno a taky exporadce expremiéra Bohuslava Sobotky, což vysvětluje jeho smutný konec, se nikdy a za nic nestyděl. Takže teď hrdě od lidí vybírá peníze za lež, kterou na Facebooku šířil před prezidentskou volbou o Miloši Zemanovi. Bartík ho tehdy v podstatě pohřbil zaživa, Zeman ho za to ale zažaloval a u soudu od něj nyní chce 5 milionů korun.

„Pokud cítíte, že v tomto právním sporu nebojuji pouze za sebe, budu rád, když mě podpoříte finančně na mém účtu. U soudu se Zemanem nebudu totiž obhajovat jen svoje právo, ale i právo kohokoliv jiného na to, abychom před volbami mohli znát, jak je na tom skutečně člověk, který se u voličů v přímé volbě uchází o nejodpovědnější pracovní pozici v tomto státě, přičemž však o svém zdraví vysloveně lže, viditelně zdravotně chátrá, delší dobu se neukazuje na veřejnosti, slibuje zveřejnění vlastní zdravotní dokumentace, aniž by tak pak učinil,“ brečí Bartík kde jinde než na Facebooku.

Jen pro rekapitulaci: koncem roku 2017, tedy těsně před lednovou volbou prezidenta, Bartík bez jakýchkoli důkazů napsal, že má Zeman rakovinu, odmítá se léčit a zbývá mu jen pár měsíců života. Až naivně průhledně – i na sebe (pokud není nemocný sám) – to i tehdy zdůvodňoval tím, že lidé mají právo vědět, jak na tom očividně chřadnoucí Zeman je. Načež nejspíš sám pochopil, že tentokrát fakt přestřelil, a svou fake news rychle stáhl. Ovšem s komentářem, že prý nečekal tak negativní ohlasy.

Těžko říct, co Bartík nejen od Zemana čekal. Snad poděkování za předčasný gratis pohřeb? Nejde totiž jen o to, že prezidenta mohl svou poplašnou lží (již Zeman jednoduše vyvrátil tím, že dodnes zůstal naživu) poškodit ve volbách, ale hlavně i o soukromou rovinu: i Zeman má rodinu a rakovina ani ortel brzké smrti nepatří k tomu, co doma obvykle slavíme. Prezidentská kancelář se proto zaprvé obrátila na soud se žalobou na ochranu osobnosti a zadruhé na Bartíka podala i trestní oznámení kvůli pomluvě a poškozování cizích práv, které ovšem policie odložila.

Soud o pět milionů začal v Brně ve středu, Bartík na sebe začal vybírat peníze už den předtím. Zatím prý vybral na 14 hodin práce svého advokáta. Ano, i Zeman rád od pasu pálí pomluvy a výmysly stejně jako bývalý brněnský radní, v tom jsou oba velmistři. I prezident má proto stejně jako Bartík na krku soud za to, že mrtvému novináři Ferdinandu Peroutkovi bez důkazů přiřknul článek s titulkem „Hitler je gentleman“. A nejen to: když se za to musel omluvit, protože na rozdíl od Ústavy se zatím ještě nevznáší i nad justicí, udělal to tak osobitým bonmotovým způsobem, že Peroutku urazil ještě víc.

Svým způsobem vlastně Bartík nechal Zemana ochutnat jeho vlastní oblíbenou medicínu, můžeme říct v rámci dnes tak populární lidové justice. Jenže lidová justice vždy vede spíše na hřbitov než ke spravedlnosti. Navíc si Bartík jako obvykle vymýšlí, když tvrdí, že hájí právo veřejnosti na informaci o zdraví volených politiků; hájí samozřejmě jen sám sebe a případně vlastní právo šířit veřejně lži o ostatních lidech. Což se s veřejným zájmem úplně neshoduje.

Možná chtěl bývalý brněnský radní Zemana poškodit ve volbách, možná si prostě jen chtěl užít pět minut slávy. Anebo obojí dohromady, silná slova totiž Bartík umí ze všeho nejlíp. První den soudu skončil odročením a žádostí, aby žalovaný složil zálohu na soudního znalce z oboru zdravotnictví a onkologie. Bartík současně odmítl smír, aby místo pěti milionů prezidentovi zaplatil jen čtyři. Zemanovi se nicméně omluvil podobně jako on za Peroutku: „Forma nebyla z hlediska důstojnosti a lidskosti zcela v pořádku, mrzí mě to a omlouvám se. Nikoliv však za informaci samotnou,“ zkusil se Bartík kát.

„Omluva prostě nestačí. Je to recidivista v oblasti fake news a asi si zde vsadil na to, že volby dopadnou jinak. Můj klient je rozhodnutý vysoudit pro veřejně prospěšné účely co nejvyšší částku,“ reagoval Zemanův advokát Marek Nespala. Má svatou pravdu. Recidivista ovšem Bartík není jen ohledně fake news. Už před jedenácti lety ho policie chytila, jak ve Znojmě přelepuje legálně vylepené letáky konkurence, tehdy jen známý politický oportunista ještě oblékal dres zelených.

Bartík si samozřejmě od lidí nezaslouží ani korunu, protože očividně hájí veřejné lhaní. Nakonec nic jako veřejný zájem nezná, to jen ten svůj vlastní. I tak bude zajímavé soud s ním sledovat. Sociální sítě se dávno staly stokou fake news, kde se nejvíc daří lidem typu Bartíka, kteří neuznávají žádná pravidla a neustále testují, co jim projde. Můžete Zemana nenávidět ve dne v noci, pohřbívaní zaživa bychom ale měli radši nechat jen do mafiánských filmů. A mimochodem: někde jsem slyšel, že Bartík prý brzy...