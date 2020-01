Holec: Poslední budíček pro opozici. Rok 2020 by si měla užít, může být jejím posledním | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Šéf ODS Petr Fiala nedávno řekl, že o podobě sjednocené opoziční „fronty“ proti Andreji Babišovi musí být jasno nejpozději do příštích Vánoc. To bude po krajských a senátních volbách a taky tři čtvrtě roku před řádnými sněmovními volbami v roce 2021, kdy chce opozice Babiše porazit. Nadcházející měsíce pro ni proto budou posledními, který si ještě „užije“ tak, jak ji známe. Rok 2021 by totiž ve stejné podobě určitě nepřežila.

Klidně teď na moment zapomeňte na „chvilkaře“, kteří loni na podzim dali opozici na Letné také jeden rok, než dojde na skládání účtů. Proti opozici zaprvé vytáhl i Václav Klaus ml. se svou Trikolórou a zadruhé nově i šéf Prahy sobě Jan Čižinský, i když ten v prosinci říkal, že chce sbírat hlasy pro opozici, ne pro svoji vlastní politickou misi. Tak určitě! Starostovi Prahy 7, který je známý tím, že chce o všem sám rozhodovat, se na poslední chvíli povedl vtip roku.

Vyplatí se číst mezi řádky: Čižinský ve skutečnosti říká, že chce sebrat opoziční hlasy pro sebe, jen tomu prostě v rámci pozitivního osobního „brandingu“ říká „spolupráce s opozičními stranami“. Nechybí mu nos na načasování a správně vycítil, že tradiční strany v opozici nemůžou v současné podobě a kondici přežít. Na obzoru není nic, co by je táhlo nahoru. A šéf Prahy sobě pochopil, že „antiBabiš“ má ryze opačný, škodlivý efekt.

Když vyloučíme Piráty, kteří denně dokazují, že jsou v opozici i k opozici, máme čtyři strany, co dohromady stěží dají sílu Babišova ANO. A nejen to: ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL se perou o podobné voliče, což vždycky přeje spíš kanibalismu než spolupráci. I kdyby se náhodou naplnil opoziční sen a tohle kvarteto zůstalo po volbách ve sněmovně a slepilo příští vládu, opět ji bude stejný kanibalismus ničit. Ostatně stačí pohled do minulosti: když se na vládu vedenou ODS nalepili lidovci, TOP 09 nebo jiné party, nepřežila obyčejně jediné funkční období. A to šlo o trojkoalice a ne koalici čtyř stran, z nichž tři bojují o přežití jako teď.

První obětí roku 2020 by mohla být TOP 09. Ta nejspíš míří do krajských voleb bez STAN a vzhledem k tomu, že ve většině krajů v podstatě neexistuje, mohla by „slavit“ další volební debakl. Ovšem ten by ji asi fakt odsoudil k definitivnímu konci ve sněmovních volbách 2021, protože nic v politice nepáchne tak zle jako porážka. Se stranou by nikdo nechtěl spolupracovat a její voliče by si rozporcovaly zbylé opoziční partaje. Miroslava Kalouska by aspoň ušetřily dilematu, co dál…

Ani to ovšem ODS, STAN a lidovce nespasí. Opozice stále mluví o vítězném politickém programu, ale zapomíná, že každý vítězný program musí nést vítězný lídr. A žádná z vůdčích tváří těchto stran se k takové roli nemá.

Příští týdny ukážou, jestli to zmíněné strany pochopily. Nové vedení si budou volit ODS, lidovci i Piráti (a pro úplnost dodejme, že později v roce 2020 taky KSČM). O malý rozruch se na začátek roku postaral Alexandr Vondra, který avizoval, že se na kongresu občanských demokratů pokusí dostat do vedení, ale na velkou opoziční revoluci to stejně nevidím. ODS si nejspíš znovu zvolí Petra Fialu, který netrhá žebříčky popularity, a spasitel nečeká ani na zmíněné lidovce. TOP 09 nedávno převzala Markéta Pekarová Adamová, jež dokáže nejvíc nadchnout sama sebe…

Babiš dominuje, protože má výhodu jednoho silného lídra a jedné monolitické strany. Stejně to kdysi platilo i pro ODS a ČSSD, když ještě vyhrávaly volby. Dnes ale čtyři strany za zenitem nebo v kómatu se čtyřmi různými lídry, kteří je navíc dávno netáhnou nahoru, Babiše neporazí. Je to stejné, jako kdybyste v detektivce nechali jeden zločin vyšetřovat čtyři různé detektivy, kde pak máte hlavního hrdinu? Dokonce i Marek Vašut coby detektiv Tomsa kdysi vyšetřoval velké brněnské zločiny sám! Opoziční lídři by si proto měli příští rok ještě užít, je jejich poslední, který mají jistý. Rok 2021 může přinést změnu, o niž pořád mluví – jenže už bez nich.