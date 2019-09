Holec: Spojené síly nenávisti. Pražskou koalici drží pohromadě už jen zoufalství | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Že se pražská koalice místo správy města spíš jen hádá, není pro Pražany dobrá zpráva. Pro média jsou to ale žně. Po relativně nudné předchozí koalici, kde chvíli „zlobil“ jen Matěj Stropnický, tu konečně máme „bandu divochů“, co si jdou po krku téměř každý den. A někdy dokonce i jen kvůli novinářům. V poslední době to nebyly jen hádky o vyšší daň z nemovitosti, ale taky o pronájem Šlechtovky.

Budoucí provoz Šlechtovky vyhrál v neveřejné soutěži Vinohradský pivovar, který spoluvlastní i volební kandidát Prahy sobě Matěj Turek. Svým způsobem lze říct, že hnutí Jana Čižinského dostálo svému názvu a samo sobě přihrálo byznys ve Stromovce. Na „kauzu“ proto hned skočila nejen opozice, ale i koaliční partneři. Příští týden tak nejspíš zaměstná i pražské zastupitelstvo, zatímco pirátský primátor Zdeněk Hřib volá po novém výběrovém řízení.

Šlechtovku navíc „šéfuje“ radní pro kulturu a Čižinského pravá ruka Hana Třeštíková. „Považuji za ideální tu soutěž zrušit a vyhlásit znovu. Ale je to na odpovědnosti Prahy sobě Jana Čižinského, která to má v gesci. Tento systém výběru provozovatele a vzájemně nastavené podmínky mi nepřijdou vhodné,” napsal Hřib Novinkám.

Ještěže se primátor probudil! Už se totiž zdálo, že jeho dědictvím zůstane jen kulturní válka s Čínou. Škoda jen, že plýtvá síly na kauzu, o níž i členové koalice v podstatě přiznávají, že je jen mediální: Šlechtovka totiž není žádné podnikatelské terno a většina restauratérů od ní dala ruce pryč. Možná tam nakonec bude muset točit pivo sám Hřib.

Právě „boj“ o Šlechtovku ale ukazuje, že koaliční „rakovina“ metastázovala do finální fáze, po níž obvykle následuje jen agónie. Problém pro Pražany je, že může trvat nesnesitelně dlouho, jak ilustruje další spor z tohoto týdne. Koalice se totiž nedokáže shodnout ani na případném zvýšení daně z nemovitosti až o 100 procent, na němž se v létě dohodla většina městských částí. Ty ještě potřebují „razítko“ Prahy, která jim koeficientem nastavuje mantinely.

Stejně jako v případě mýta, s nímž minulý týden do médií sólově vyrazil primátorský náměstek STAN Petr Hlubuček, hoří i tenhle spor uvnitř Spojených sil pro Prahu, kde vyšší daň prosazuje hlavně STAN. Jen pro připomenutí: to je ta parta, co na billboardech lidem společně slibovala profíky na řízení města. Zvyšovat daň ovšem nechce kandidát na primátora Spojených sil a stále ještě šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který to nyní v médiích oznámil úplně stejně, jako když jen pár dnů předtím veřejně zarazil Hlubučkovo mýto.

Pro TOP 09 je to hned dvojí problém. Ve Spojených silách samozřejmě dávno vědí, že STAN je v podstatě parta starostů, kteří v koalici sedí hlavně proto, aby mohli co nejvíc bačovat městské části, které vedou. TOP 09 se ale v Praze nemůže STAN zbavit, protože se v celostátní politice zkouší právě toto spojenectvím zachránit. Láska z nouze, říká se tomu.

Anebo spíš z nenávisti. O Pospíšila se prý pokoušel infarkt, když Hlubuček oznámil výše zmíněné mýto. TOP 09 i STAN sice spojuje hrozba, že je voliči v příštích volbách vyšlou ze sněmovny, přinejmenším v Praze jsou na tom ale Starostové líp: stejně jako Piráty nebo Prahu sobě je netrápí žádné hluboké politické ideje, a proto se (až na svou „volební hlavu“ Hanu Marvanovou, která má blíž k TOP 09 a zle se trápí) v současné koalici určitě cítí líp než TOP 09. Ostatně výsostně starostovskou politiku na magistrátu zdatně praktikuje i Čižinský, jenž si s přátelskou tváří uzurpuje, co se dá.

Kdysi konzervativní TOP 09 zjistila, že v rámci své záchrany v Praze strčila hlavu do chomoutu anarchie a oportunismu, a teď neví, jak z tohoto průšvihu ven. Jenže situace smrdí patem. Zatímco Spojené síly hledají cestu jak z koalice ven, Piráti zoufale zkoušejí ukázat, že navzdory svému názvu umějí i vládnout. A mezitím oportunisticky tyje Čižinský, jehož ambice údajně začínají přesahovat Prahu, zatímco opozice stále čeká. Praha na magistrátu přežila kmotrovskou diskotéku ODS, Karla Březinu s Petrem Hulinským i ideály Stropnického. Tohle ale začíná být trochu moc i na ni.