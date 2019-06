Holec: Spolu proti sobě. Opozice vymýšlí, jak neporazí Babiše | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Co spojuje ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráty? Samozřejmě premiér a šéf ANO Andrej Babiš, jejich společný úhlavní nepřítel a současný hegemon politické scény. Takže vymýšlejí, jak ho porazit společně, když už ani jedna z těchto stran nemá ani polovinu volební síly ANO a třem z nich vážně hrozí vypadnutí ze sněmovny. Problém je, že nic takového nefunguje. Ani pět dacií nikdy nedá dohromady ferrari.

Taky jste možná poslední dobou zachytili články s titulky jako tento: „Pětice roztříštěných opozičních stran směřuje do tří formací: konzervativní koalice ODS a KDU-ČSL, liberální TOP 09 se Starosty a alternativní Piráti chtějí zůstat sami“. Začněme od konce. Ano, Piráti skutečně musí zůstat sami, protože jsou stejně alternativní jako léčba rakoviny hrou na didžeridu. „Vzájemné voličské překryvy nejsou dostatečné, nedává to smysl,“ řekl k tomu místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Nejspíš myslí to, že si Piráti prostě volně berou voliče ODS a TOP 09, tak proč se o ně znovu dělit?

Navíc TOP 09 jeví známky klinické smrti, což nebývá nejlepší svatební věno. „To vše ukazuje, že spolupráce je jednoznačně cesta, kterou bychom se měli vydat, pokud chce současná opozice uspět a porazit marketingový populistický projekt Andreje Babiše. Je ale nutné, aby o spolupráci stáli i ti druzí. Pevně věřím, že aspoň části z těchto stran se to podaří. Lidé umí ocenit snahu nalézt konsenzus a překonat rozdíly i občasné osobní animozity,“ řekla ke spojování opozice místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ta se stejně jako ostatní opoziční strany nadchla demonstracemi proti Babišovi, a proto teď znovu ve vzduchu cítí koalici TOP 09 a STAN. Nejen ona evidentně trpí ztrátou paměti. STAN hodil nedávno TOP 09 přes palubu mimochodem i právě proto, že tyhle dvě strany neuměly „nalézt konsenzus a překonat rozdíly i občasné osobní animozity“, jestli si můžu pirátsky vypůjčit slova Pekarové Adamové. STAN se proto poté zkusil do sněmovny vyvézt na zádech lidovců, ti se ale lekli jeho bídného volebního potenciálu a obě strany radši bojovaly ve volbách v roce 2017 samy: obě sotva prolezly do sněmovny.

Navíc nyní nikdo neví, kdo a co je vlastně TOP 09. Stranu čeká na podzim volební sněm a křídlo jejího zakladatele a dlouhodobého skutečného i stínového šéfa Miroslava Kalouska s gustem mydlí schody současnému šéfovi Jiřímu Pospíšilovi, který začíná být stejně toxický jako Kalousek. O stavu TOP 09 vám asi nejvíc řekne to, že vedle ní vypadá jednotně a konsolidovaně i STAN, politicky ne úplně sourodá parta starostů, jež se dlouho netrápila ani „státním“ politickým programem. Takhle fakt nevypadá cesta k vítězství. To spíš na hřbitov.

O koalici s lidovci teď pro změnu mluví i ODS, která se sice odrazila od sedmiprocentního dna, její odraz se ale zastavil někde kolem 14 procent. „Vznik volební koalice by byl efektivním řešením, pokud jde o možnou porážku hnutí ANO. Ale jsou tu programové rozdíly, kvůli nimž si voliči mezi námi vybírají. Vznikem takové koalice bychom nesměli své voliče znejistit či odradit od účasti ve volbách. Podle mě ale platí, že spojit v koalici síly proti ohrožení demokracie je vyšší cíl a aktuální priorita. Zda se podaří koalici vytvořit, nevím, ale zahájit jednání má smysl,“ řekla k tomu poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Jistě, lidovci jsou podobně flexibilní jako bůh. Když byli v koalici s ODS, hráli to zprava; když vládli s ČSSD, šli na to zleva. Pravda je, že zatímco je ODS ekonomicky konzervativní a sociálně jí ještě zbývá aspoň zbytek její původní liberální tváře, KDU-ČSL je ekonomicky „laxativní“ a sociálně konzervativní. Nebo jinak: ODS byla tradičně stranou živnostníků, kteří se k ní nyní vracejí. A byli to právě lidovci, kdo těm bohatším v předchozí vládě s ČSSD zrušil výdajové paušály.

ODS a lidovci zřejmě dál sní český sen o úspěšné německé koalici CDU-CSU, kdy liberálnější CDU volí spíš ve městech, zatímco v konzervativní bavorské CSU stále hrdě nosí „lederhosen“. Taková koalice ale v Česku stále zůstává snem. Rozšířit venkovský akční rádius lidovců neúspěšně zkoušel i jejich pražský mecenáš a developer Luděk Sekyra a obě strany chtěly jít společně i do posledních pražských voleb. Taky neúspěšně. Lidovci nakonec skončili v koalici s TOP 09 a STAN, v níž se všechny tři strany trápí.

Vlastně se nyní jen opakuje historie, jak už to bývá. V roce 1998 se spojily do Čtyřkoalice KDU-ČSL, US, DEU a ODA, kromě lidovců dnes dávno zapomenuté politické zkratky. I tehdy byl hlavním leitmotivem hromadného spojenectví úhlavní nepřítel, a sice vládně-opoziční pakt ODS a ČSSD. Stejně jako nyní tedy šlo spíš o negativní motivaci než o vzájemnou lásku. Takže to negativně celé i dopadlo. Ze Čtyřkoalice se záhy stala Koalice, která brzy zanikla.

Důvod? Znovu si vypůjčím moudrá slova místopředsedkyně TOP 09: ani tehdy strany prostě nedokázaly „nalézt konsenzus a překonat rozdíly i občasné osobní animozity,“ což už tak nějak patří k typickým vlastnostem politických partají. A prim v tom mimochodem hráli lidovci, jak už patří k jejich lidovému folklóru. A mimochodem: neslavně dopadlo i vládní spojenectví ODS a TOP 09, které mělo stmelit pravicové voliče. I tyto dvě strany se místo spolupráce začaly rychle kanibalizovat a výsledkem toho byl jejich společný debakl ve sněmovních volbách v roce 2013.

A taky nástup Babiše, jejich nepřítele. Ten může mít tisíc problémů, jeho ANO má ale stále jednu klíčovou věc, která chybí všem možným „protestním“ koalicím, ale v politice rozhoduje: jednotu. Podívejte se na ANO a vidíte Babiše. Podívejte se na TOP 09 a STAN a vidíte... Někdejšího šéfa STAN Petra Gazdíka, jak volá do televize, aby mu u jména proboha nepsali, že je z TOP 09. Takhle opozice Babiše fakt neporazí.