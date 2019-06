Holec: Že Fialu Klausova Trikolóra nezajímá? Silná slova často maskují strach | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Silná slova často jen maskují strach a své o tom určitě ví i šéf ODS Petr Fiala. „Tiskovou konferenci jsem nesledoval, žádnou konkurenci nepodceňuji, ale současně říkám, že podobných projektů tu již v minulosti bylo několik a skončily, jak skončily. Neříkám na to proto nic. Naším soupeřem je vláda Andreje Babiše, to je náš prvořadý cíl,“ komentoval Fiala vznik nového hnutí Trikolóra, které tento týden představil Václav Klaus ml., kometa ODS posledních sněmovních voleb.

Fiala není sám, kdo v ODS praktikuje podobně průhledné mimikry. Že Václava Klause v jeho někdejší partaji bedlivě sledují i po jeho březnovém vyloučení, dobře ukázala i první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Nevím, co tam říkal, jsem na jednání zastupitelstva,“ řekla ke vzniku Trikolóry. Jistě, Klaus ml. je narcistní sólista loajální výhradně ke svému Facebooku a podlehl vlastnímu kultu. V ODS by buď museli krmit jeho nekonečnou mocichtivost, nebo ho zatípnout. Nejen Fialovi se víc hodilo to druhé.

Jenže Klaus ml. současně patřil i k nejvýraznějším a nejpopulárnějším tvářím ODS, jaké dnes kdysi vládní straně zoufale chybí stejně jako další volební procenta. V posledních sněmovních volbách Klaus získal významný počet preferenčních hlasů, což vždy odděluje lídry od pouhých následovníků. Podobně kdysi u voličů bodoval i bývalý premiér a šéf ODS Mirek Topolánek, zatímco dnes se to daří premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi. Nejen je, ale i Miloše Zemana nebo Jiřího Paroubka spojují volební úspěchy i fakt, že lidi polarizují.

Klaus ml. navíc Fialu zastínil i v loňské interní analýze ODS od agentury Ipsos: i z ní vyšel tento „střelec od boku“, jenž si v cestě nenechá stát fakta, nejen jako známější, ale dokonce i důvěryhodnější než brýlatý profesor politologie. A to už chce umění!

Šéf ODS, považovaný obecně spíš za suchara, co nevychází nejlíp ani z pravidelných hitparád politické popularity, to sice nemyslel jako vtip, vtipné to ale bylo: před oficiálním vznikem Trikolóry řekl, že Klause ml. nesleduje, protože je teď pořád na ulici mezi lidmi, a tam se ho na něj prý nikdo neptá. Možná by se na něj měl zeptat on sám a nejlíp ve vlastní partaji. ODS totiž poslední dobou stagnuje a právě Fiala by mohl být špuntem jejího dalšího růstu. Navíc Trikolóra je velká neznámá, která může ohrozit i ODS, ačkoli nejen Fiala dělá, jako by nová partaj neexistovala.

Je to vlastně ironie. Klause ml. oživil po jeho teatrálním odchodu z ODS právě Fiala, když si z něj před lety coby šéf partaje udělal svého poradce. Ani tehdy neprokázal primární instinkt lídra a zbytek je proto historie: ambiciózní Klaus ml., jehož chování často připomíná zlou krizi středního věku, se rychle proměnil v radikála, co na rozdíl od Fialy umí strhnout publikum.

Jenže právě radikálové se dnes nejen v Evropě dobře prodávají. A co hůř pro ODS: Klaus ml. volebně uspěl v Praze, její tradiční baště, jež bývala vůči radikálům imunní. Fiala byl určitě správný lék podaný ODS v klinické smrti po volbách v roce 2013, kdy utrpěla debakl a její reputace hledala nové dno. Pro většinu voličů byla strana po všech korupčních a kmotrovských kauzách naopak až moc radikální a nevýrazný profesor jí dal punc solidnosti.

Jenže ten má jen omezený efekt. Ve sněmovních volbách v roce 2017 ODS získala 11 procent, vloni vyhrála komunální volby v Praze a její volební preference se setrvale zastavily někde kolem 14 procent. Aby rostla výš, potřebuje strana výrazně populárnějšího lídra, než je sama. To ale Fiala třeba na rozdíl od šéfa Pirátů Ivana Bartoše není, i kdyby teď ke kolekci brýlí přidal dredy. Bartoš úspěšně sebral voliče ODS, zatímco o Fialovi se začíná mluvit jako o prvním šéfovi strany, co nikdy nebude premiérem, protože svou historickou misi už splnil.

Dostál: Hlasování o nedůvěře bude jen předehra větších otřesů. Babiše čeká horký podzim

A že mnozí v ODS už po vládním angažmá po delším půstu fakt touží. Ostatně toužil po něm po posledních sněmovních volbách i Klaus ml., jenž se tím nijak netajil. V ODS se tehdy vedl boj o účast ve vládě s ANO a i v tomto případě Fiala projevil spíš následovnické kvality, když čekal, jak to celé dopadne. Někteří nyní říkají, že Klaus ml. víc ohrožuje SPD než ODS, protože mluví jako Okamura s vysokou školou. Problém je, že hranice mezi oběma partajemi je tenčí, než si v ODS chtějí politicky korektně přiznat.

Stoupněte si na kongresu ODS večer na bar a jen tak poslouchejte – a nebudete úplně vědět, na čí akci vlastně jste. Řekněme, že duch zakladatele Václava Klause, který mimochodem Fialovi vyhlásil džihád, je v ODS stále silnější, než by si někteří přáli. A kdyby se k tomu přidala i vidina moci, k níž Klaus ml. nemusí mít se svým minimalistickým cirkusem daleko, mohli by Fiala s Udženijou Trikolóru najednou sledovat víc, než by si nejspíš přáli. Pro Fialu, jenž stranu původně přišel jen „zachránit“, aby pak v předsednické funkci konzervativně setrval, by to klidně mohl být i konec v čele ODS. To už by se ho ale na Klause ml. nejspíš ptali i v ODS.