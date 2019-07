Holec: Zeman předvedl venezuelský triumf zvůle. Rozum se ale vytratil, ničí vlastní dílo | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Při svém prvním zvolení prezidentem Miloš Zeman slíbil „extenzivní“ výklad ústavy. To česky znamená její natahování a Zeman by určitě nebyl na hradě v tomto oboru prvním fachmanem: „extenzivně“ si ústavu uměli vyložit i jeho předchůdci ve funkci Václav Havel a Václav Klaus, když se jim nelíbil nějaký ministr. Co ale teď Zeman předvedl s ministrem kultury ČSSD Antonínem Staňkem, to už není extenzivní výklad. To už je Zimbabwe. Nebo taky obyčejný ústavní puč.

A to už se přitom zdálo, že Zeman kvůli Staňkovi ponížil úplně všechny, takže se po čtvrteční lánské schůzce zase vrátí k normálnímu výkladu ústavy: a sice, že prezident prostě na žádost premiéra odvolá dotyčného ministra vlády. Nestalo se. A to se za Zemanem do Lán nerozjel jen šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček, který má ponižování od Zemana v popisu práce, protože šéfuje jeho bývalé straně. Přijel kvůli tomu i Zemanův velký spojenec, premiér a šéf ANO Andrej Babiš, jehož politická řeč těla určitě nebývá defenzivní.

A nic. Zeman přesto odmítl přijmout Staňkovu demisi, i když ho o to sám Staněk vlastně nepřímo prosil, když začal veřejně říkat, že nechce být důvodem pádu vlády. I na něj nejspíš už začala být celá ústavní agónie moc extenzivní. Ano, léto ministrům i téměř ministrům ČSSD poslední dobou vůbec nepřeje. Vloni touto dobou ČSSD řešila podobnou ministerskou agónii, když Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho. Strana i tehdy vystřelila několik ultimát, které samozřejmě rychle prošly, načež si prezidentovu facku nechala líbit.

Jenže teď je to jiné. Zaprvé, žádný vtip není vtipem, když ho hned zopakujete. A zadruhé, teď Zeman ponižuje i Babiše, což se děje vůbec poprvé. Ješitného Zemana vždy zle sužovaly sklony k politickému sadismu a s věkem se tato „přednost“ určitě nelepší. Vždy ale současně vládl i strategickou racionalitou. Sem tam proto ponížil někoho, kdo si o to nápadně říkal – a že kolem sebe měl takových typů vždy dost. Nakonec ale převládl rozum. Teď se rozum vytratil. Zeman totiž ničí vlastní dílo, vládu ANO a ČSSD totiž pomohl dokopat do Strakovy akademie právě on. A zničit to kvůli nějakému Staňkovi, je sci-fi z blázince.

Navíc Zemanovi současná vláda umožnila maximalizovat jeho politickou moc, zatímco jeho hradní svitu nechává pro změnu maximalizovat vlastní obchodní zájmy. Klid na práci, říká se tomu taky. Právě prezident by proto měl místo ústavních pučů dělat vše pro to, aby současnou vládu udržel. Zeman ale přitom dělá pravý opak, čímž nakonec oslabí i Babiše, svého spojence. Premiér veřejně investoval do kauzy Staněk vlastní obchodní talent a svou totalitní svévolí Zeman vlepil facku i jemu.

Prezident samozřejmě dobře ví, že s ústavou nakládá stejně barbarsky jako TV kuchař Jiří Babica s recepty: když v kuchařce není výslovně napsané, že houbovku nesmíte uvařit bez hub, tak ji bez nich prostě můžete uvařit, i když se jmenuje houbovka. Odmítnutím přijetí Staňkovy demise Zeman hodil do české politiky bombu venezuelské anarchie, z níž se budeme dlouho vzpamatovávat. De facto vlastně přepsal náš premiérský systém na prezidentský, který teď místo ústavy stojí na tweetech Jiřího Ovčáčka.

Možná proto přišel čas, aby Zemana prostě ignorovala vláda a řešila si věci bez něj, dokud se na Hradě ústavně zase nevyjasní. Bohužel je tu ale malý problém: prezident je i vrchním velitelem armády. A když už během více než šesti let svého prezidentování Zeman ústavu několikrát klidně znásilnil ohledně vlády, těžko říct, jestli by i armádě z hradu nezavelel k útoku na Strakovu akademii. Ostatně právě před šesti lety tam byli těžkooděnci, takže dveře jsou tu pootevřené.