Holec: Zemanovo „odcházení“. Manévry kolem prezidenta se zvrhly v ponižující frašku | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Po měsíci se prezident Miloš Zeman vrátil do nemocnice, tentokrát na čtyřdenní „rekondiční“ pobyt. Podle mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitky Zinke si zde prezident rehabilitačně zacvičil a aplikovali mu „intenzifikovanou výživu“. Chce být „absolutně fit“ na 28. října, vysvětlil to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Tak proč Zeman při odjezdu z nemocnice vypadal, jako když je úplně mimo?

Prezident už „nevzkvétá“ delší dobu, jak by řekl jeho předchůdce na Hradě Václav Havel. Sotva chodí, i na veřejnosti vyžaduje téměř nonstop pomoc a při stále řidších vystoupeních vypadá, jako by rychle potřeboval nějakou intenzifikovanou „rekondici“. Z Hradu se taky téměř permanentně přestěhoval do Lán, které se staly jeho soukromou venkovskou „nemocnicí“. „Péče byla zaměřena na rekonvalescenci dlouhodobě přetěžovaného organismu,“ vysvětlila ÚVN jeho poslední pobyt.

Těžko říct, čím se Zeman přetěžuje – poslední dobou totiž za něj „navenek“ prezidentuje Ovčáček. Hlavně ale Zeman při odchodu z nemocnice vypadal, jako by tam na rekonvalescenci teprve přijížděl: ve strhané tváři měl výraz člověka, který už s námi moc není na tomhle světě a musí se za ruku pro jistotu držet svého mladého bodyguarda. To si samozřejmě u lidí hned vysloužilo příznačné a politicky méně korektní vtipy, které by určitě nepotěšily ani Zemana, jinak velmi zapáleného bořitele politické korektnosti.

Řekněme, že prezidenta prostě jen dobíhá jeho vlastní cynismus: čím hůř vypadá, tím víc mu veřejnost s gustem dopřává méně laskavý lidový humor. A ironií osudu navíc se stále vydatnější pomocí Zemanovy hradní suity. Právě díky její „fantazii“ se poslední prezidentův odchod z nemocnice zvrhl v ponižující frašku, když před novináři Zemana „clonili“ legrační muži ze soukromé bezpečnostní agentury. Ti prezidenta „nenápadně“ ukrývali před fotoaparáty a TV kamerami kusy polystyrenu a čepicemi, což už připomíná černý humor z Hoří, má panenko.

To jim na Hradě nemohli aspoň zaplatit důstojnější clonítka?

Takhle přece z nemocnice neodjíždí prezident země, tedy pokud je živý, ale někdo kalibru Sámera Issy. Zemanovo prezidentování i zdravotní stav, který podle deníku Blesk v ÚVN bedlivě střeží i před vlastními lékaři, začíná připomínat potupná finále hlavounů někdejšího sovětského politbyra: ti taky pořád rehabilitačně cvičili, v nemocnici je dopovali „intenzifikovanou výživou“ a byli „absolutně fit“, až najednou prostě nebyli.

„Není to nic vážného, je to záminka pro odpočinek,“ vysvětlil sám Zeman svůj poslední „rekondiční“ pobyt v nemocnici. Ano, Zeman v nejvyšší ústavní funkci odpočívá stále víc a jestli to takhle půjde stejným tempem dál, brzy bude pouze odpočívat. Místo (ne)jmenování ministrů tak možná záhy budeme řešit i to, kolik odpočinku ústava dává prezidentovi. Bude to jistě další velmi „ozdravná“ debata.