Holec: Zradili jste mě, odcházím! Staněk dal ČSSD sladkou tečku na konec | info.cz

A na své finální tiskovce ještě poděkoval premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, zatímco ten na oplátku poděkoval jemu za dobrou ministerskou práci. A to ČSSD dělala poslední dny všechno pro to, aby vlastní (ne)ministerskou kauzu kromě Zemana hodila právě na Babiše, protože i v Lidovém domě už pochopili, že ani amatérské divadlo nesnese všechno. Ani v něm prostě nemůžete publikum nekonečně napínat rozuzlením hlavní zápletky, a pak lidi poslat domů bez něj.

Ano, Zeman se v případě Staňka a Šmardy nebezpečně odpoutal od ducha i litery Ústavy, zatímco Babiš jednoduše chápe, že prezidenta nakonec potřebuje víc než ČSSD, jejíž cena po všech volebních debaklech i díky vnitřní rozhádanosti stále klesá. A Staněk fakt nebyl nejlepší kádr na daný resort, občas po sobě nechával méně kulturní stopu. Jenže o míře zoufalosti ČSSD vám nic neřekne víc než to, když má někdo jako Staněk v podstatě pravdu, že si strana celý problém primárně způsobila sama, když ho prostě obětovala kvůli vlastním vnitřním tlakům. S kulturou to nemělo nic společného.

A pravda je i to, že Staňka zradil šéf ČSSD Jan Hamáček, který ho předtím veřejně hájil i před „uměleckou frontou“. Kamarádsky ho podrazil poté, co v televizi k jeho odvolání najednou vyzval první místopředseda strany Roman Onderka. Hamáček prostě neustál tlak partajní frakce stojící za Onderkou, která permanentně okopává vlastní vládu i předsedu.

„Ministerstvo kultury je ve výborné kondici. Ministerstvo kultury je stabilizované,“ loučil se Staněk na své poslední ministerské tiskovce. I na rozloučenou, jež se ve vysoké politice zpravidla řídí vznešenou přetvářkou a partajní loajalitou, tak dementoval interpretaci vlastní partaje. V politice vždy rozhoduje dojem a Staněk teď oficiálně končí s tím, že děkuje Babišovi a hájí Zemana. Tedy úhlavní nepřátele ČSSD, i když s tím druhým strana ještě pořád sedí ve vládě. „Zviditelnil jsem se tím, že jsem zastavil penězovody,“ řekl Staněk. A to by fakt jen málokdo řekl, že zrovna on uštědří ČSSD takovou lekci. Sladká tečka na konec, říká se tomu v gastronomii.