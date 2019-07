Holec: Zrušme prezidenta, nebo ho nechme vládnout | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Vrací se nám to jako bumerang. Při každé vládní krizi, tedy téměř permanentně, se na hradě probudí „monstrum“ jménem prezident a začne konat. Posledních šest let je to Miloš Zeman, před ním to ale byli i Václav Klaus s Václavem Havlem. Posledně jmenovaný je sice symbolem našeho návratu k demokracii, ale i on rád z Hradu vládnul. Ostatně je to jednodušší.