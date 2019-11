Januš: Advokáti inkasují víc než kdy dříve. Taky už ale varují před krizí | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Z většiny advokátních kanceláří slýchám, že je čeká nejlepší rok v historii. Ekonomika je stále ve skvělé kondici, Praha je byznysové centrum střední Evropy a častěji se do ní přemisťují i ústředí, která bychom tu vůbec nečekali. V poslední době třeba takzvané „asijské desky“ neboli skupiny právníků obhospodařující trhy ve vybraných asijských státech. O kondici trhu svědčí i poslední čísla z žebříčku Právnická firma roku. Zároveň se ale právníci, kteří umí číst trh stejně dobře jako ekonomové, někdy dokonce ještě lépe, začínají křižovat před blížící se krizí.

V druhé půlce listopadu začíná ten čas, kdy jsou Vánoce a konec roku prakticky za dveřmi, a je tedy potřeba ještě zabrat a dotáhnout v pár týdnech co nejvíce práce. Beze zbytku to platí pro advokacii a další poradenské obory. Ty zažívají zlaté časy, ekonomice se daří a ještě donedávna rozšířené myšlení ve stylu „tak si tu smlouvu napíšeme sami, co se asi tak může stát“, je už také pomalu minulostí.

Do toho přicházejí pro poradenský trh pravá požehnání, jako jsou například požadavky na compliance, ať již spojené s trestní odpovědností právnických osob, GDPR nebo nejnověji whistleblowingem, který se vzhledem k nedávno schválené směrnici začne opět intenzivně, a tentokrát už hlavně povinně, řešit.

Svědčí o tom i čísla. Do žebříčku Právnická firma roku 2019 se zapojilo téměř 80 firem, které celkově – i přes neúčast několika špiček trhu, zejména White & Case – dosáhly v loňském účetním roce na tržby ve výši 6,3 miliardy korun. O rok dříve bylo toto číslo o půl miliardy nižší.

Advokáti a další poradci tak mají práce nad hlavu, dlouhodobě jen řeší, kdo ji vlastně má dělat, protože do mnoha firem se zkrátka nehlásí dostatek kvalitních uchazečů o práci. Personální počty tak nikterak raketově nerostou. „V roce 2018 bylo ve vašich řadách 515 koncipientů, v roce 2019 547,“ uvedl na slavnostním galavečeru Právnická firma roku šéf vyhlašující společnosti epravo.cz Miroslav Chochola. Advokátů bylo loni ve zmíněném počtu kanceláří 1076, letos 1179. Marginálně pak meziročně poklesl počet partnerů, z 344 na 342.

Nejde ale jen o lidi. Na většině schůzek tohoto druhu v poslední době slýchám, že teď je to skvělé, ale nevydrží to tak navěky. Advokátní kanceláře si po roce 2008 také prošly řadou nepříjemností, mnohým z nich výrazně spadly ceny, mnohé mluvily o tom, že zlevněním musely podpořit i své klienty v problémech.

Teď se ale zdá, že všichni budou na problémy ekonomiky připraveni a i vzhledem k množství nové regulace patrně už nikdy nepřijde takový náraz jako před 11 lety. Ať už to bude jakkoliv, pro advokáty, kteří si zákonitosti a souvislosti trhu uvědomují, což je v roce 2019 už naprostá většina z těch, kteří se byznysovému poradenství věnují, může být krize i přílivem nové práce. Může vzniknout poptávka po nových oborech, přibudou insolvence a restrukturalizace. A někteří z právníků se na to chystají už teď. Tak buďte včas připraveni.