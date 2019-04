Januš: Apokalypsu povinností zastaví asi už jen zázrak. Z mrtvých by měl vstát i právní řád | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Veřejným prostorem se dlouhodobě nese kritika českých zákonodárců za časté změny právních předpisů, jejich nabobtnávání, nesrozumitelnost, protichůdnost, praktickou nedomyšlenost či nedotaženost. Situace, zdá se, je rok od roku horší. Nikdo už tak ani nedokáže říct, kolik norem tu vlastně existuje. Možná také dva miliony. Nejhorší ale je, že si tento problém už uvědomují i politici. A evidentně s ním nezvládají nic udělat, protože ve finále nikdo nechce ustoupit. Když si do toho přidáme ještě návrh Piráta Jakuba Michálka na zařazování judikatury do textů předpisů z tohoto týdne, můžeme už se tak leda rozplakat.

V úterý vyhlásila společnost Deloitte výsledky už desátého ročníku ankety Zákon roku. Vyhrála novela urychlující výstavbu silnic a další infrastruktury. Ocenění přebíral za zákon, na kterém shodli všechny poslanecké kluby, poslanec Patrik Nacher (ANO). A chlubil se, že i on zanechal v předpisu svou stopu, když do něj nechal přidat ještě metro. To je asi dobře, ale opravdu je to k chlubení? Spíše to dokazuje setrvačnost poslaneckého myšlení – něco jsem přidal do novely, něco jsem tedy udělal.

Navrhl-li ve stejný den i Jakub Michálek na kongresu Právní prostor další rozšiřování legislativy o soudní rozhodnutí, alespoň tak, jak o tom informoval server Česká justice, nejenže tím jde proti všem trendům potencionálního snižování právní zátěže, ale i proti zdravému rozumu.

Nebo si skutečně někdo myslí, že právo začne být srozumitelnější, když budou zákony ještě delší? Možná by stálo také za to se zaměřit na to, zda soudní rozhodnutí, tak jak jsou nyní koncipována, mohou laici skutečně pochopit. Stačí si jich pár přečíst a dobereme se k tomu, že nikoliv.

I já chci čitelné a srozumitelné právo, které bude vycházet ze selského rozumu, tak jak o tom na Zákonu roku mluvila viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková. Právě ona se podivila i nad těmi dvěma miliony norem, číslo má pocházet z ministerstva vnitra. A ať je naše apokalyptická nálada skutečně všeobjímající, podle Bartoňové Pálkové a služby PES má jedna z jejích dvou firem, a podotkněme, že ta menší, skoro 600 povinností. Nádhera.

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka resort navrhuje v této souvislosti řadu opatření, další ministerstva se jich ale děsí. Nápady ve stylu zjednodušení skutečného fungování řízení RIA, zákaz takzvaného gold-platingu, zavedení pravidla „jednu povinnost zavedeme a minimálně jednu odstraníme“ či zavedení jednotného data účinnosti nových předpisů, prý narážejí u ostatních resortů.

Svého času jsem napsal do Lidových novin text, v němž jsem na možnou právní apokalypsu upozornil. Článek byl přijat poměrně kontroverzně a podle některých hlasů jsem jím dokázal, že nerozumím právu. Troufám si tvrdit, že mi další vývoj české legislativy, stejně jako to, co má bohužel ještě před sebou, dává za pravdu.

Slaví-li křesťané v čase Velikonoc Ježíšovo zmrtvýchvstání, měli bychom si něco takového přát i v případě našeho právního řádu. Nic jiného než opravdová a výrazná obroda mu totiž nepomůže.