Januš: Babiš bude obžalován, soud ho ale očistí. Tak to v Česku chodívá | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Chystané jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové ministryní spravedlnosti spustilo rovněž spekulace o možných souvislostech tohoto kroku s trestním stíháním premiéra Andreje Babiše (ANO). Pokud ale pozorujeme české soudnictví dlouhodobě, můžeme celkem jasně odhadnout, jak to celé dopadne. A to zcela bez ohledu na to, kdo vlastně bude stát v čele resortu spravedlnosti. Babiš nyní obžalován být musí, soud ho ale následně dost pravděpodobně jakékoliv viny zprostí. Předseda vlády odejde bez trestu. Prokázat mu úmysl spáchat trestný čin totiž bude v reáliích českého trestního práva více než složité.

Policie, která ukončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, navrhla státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, aby poslal předsedu vlády, který jakoukoliv vinu odmítá, před soud. Právě ten s konečnou platností rozhodne o tom, zda by měl jít Babiš za své dřívější počínání třeba do vězení, nebo nikoliv.

Na tahu je tedy Šaroch. Jak uvedl v Českém rozhlasu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jasno by mělo být během dvou až čtyř měsíců. Šarochovi ale nyní nic jiného než poslat premiéra před soud a slovníkem trestního řádu ho obžalovat, nezbývá. Bez ohledu na to, zda bude ministrem spravedlnosti v úterý končící Jan Kněžínek, po něm nastupující Marie Benešová, nebo kdokoliv jiný.

Lovečtí psi trestního řízení

Jak jsme zmapovali ve velkém seriálu INFO.CZ Státní zástupci - čas na změnu?, žalobci se řídí zásadou, podle níž má v pochybnostech rozhodnout soud. Vycházejí při tom z trestního řádu, který jim dává podle jejich výkladu povinnost stíhat člověka prakticky za všech okolností.

„Státnímu zástupci je uložena povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví (§ 2 odst. 3 trestního řádu). Třebaže jsou všechny orgány činné v trestním řízení povinny objasňovat stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch osoby, proti níž se řízení vede, je pouze státnímu zástupci uložena povinnost dokazovat vinu obžalovaného (§ 2 odst. 5 trestního řádu). U státního zástupce je tedy zdůrazněna jeho role iniciátora trestního řízení, jež usiluje o odsouzení pachatelů trestné činnosti. Z tohoto hlediska tedy lze na státního zástupce pohlížet jako na pomyslného loveckého psa trestního řízení,“ uvedl mimo jiné ve zmíněném seriálu prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Pokud by se státní zastupitelství v případě Andreje Babiše zachovalo jakkoliv jinak, zpochybnilo by tím své dosavadní postupy i jejich legitimitu. Obžaloba premiéra tak skutečna padnout musí. A systém nedovolí, aby tomu bylo jinak.

Očistí soud Babiše?

A u soudu? Tam se bude řešit, zda premiér nade vší pochybnost trestný čin spáchal. A to úmyslně, nikoliv nedbalostně. „Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn,“ dočteme se, co to vlastně konkrétněji znamená, v prvním paragrafu odstavce 15 trestního zákoníku.

Januš: Fajta i Kněžínka zbytečně ponížili. Začnou o odbornících zase rozhodovat dělníci?

Pokud ale Andreje Babiše ujišťovalo množství odborníků, že je jeho jednání legální, může to v takto složité záležitosti soudu stačit. V etické rovině sice premiéra neočistí, v té právní ale dost možná ano. A v trestním procesu platí staletá zásada, podle níž se v pochybnostech rozhoduje ve prospěch. V tomto případě ve prospěch Andreje Babiše.

Premiér by si nyní svou vlastní obžalobu měl paradoxně dokonce přát. Pokud mu skutečně záleží na vlastní politické pověsti a navržením Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti nesleduje žádné postranní zájmy, nehledě tedy na možné politické dohody s prezidentem Milošem Zemanem, nehodilo by se mu z pohledu veřejného mínění, aby jeho stíhání zatavil – a znovu zopakujme, že vzhledem k běžným postupům zcela nestandardně – státní zástupce. U soudu už to bude něco jiného.

Samozřejmě se tak celá kauza potáhne několik dalších let. Proces také nemusí skončit v první instanci, proti výsledku se mohou odvolat obě strany. Což se zase hodí prezidentovi, protože to premiéra minimálně v psychologické rovině oslabuje a oslabí.

O státní zástupce nejde

Z toho všeho pak vychází jasný závěr. Státní zástupci jsou, i díky bouři, která se strhla po oznámení nominace Marie Benešové, celkem hájeni. Hlavní ale je, že právě oni nesehrají v celé věci tu nejdůležitější roli.

Nenechme se zmást debatami o novém ustavení jejich funkčního období. I tom se mluví dlouhodobě, Benešová - neBenešová. „Rádi bychom reformovali postupy při jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců tak, aby byla posílena nezávislost a nestrannost státního zastupitelství na výkonné moci. Zejména, aby bylo možné odvolání vedoucích a nejvyšších státních zástupců pouze v rámci kárného řízení, s čímž souvisí i zavedení jejich funkčních období,“ říkal v již zmíněném seriálu o státních zástupcích v únoru nyní končící ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Kvůli aktuálním změnám však mohou být v nebezpečí, alespoň v teoretické rovině, soudy. Jak jsme ale psali včera, vlámat se do nich, by nebylo vůbec jednoduché. A to ani ve chvíli, kdy by se o pokusili ti nejmocnější.