Januš: Baxa by měl být novým nejvyšším státním zástupcem či šéfem vrchního soudu | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Do centra pozornosti se postupně dostávají témata, která veřejnost nikdy moc nezajímala. Tak třeba: Kdo se stane novým šéfem pražského či olomouckého vrchního soudu? Kdo bude patnáctým ústavním soudcem? A nebo kdo by mohl nastoupit na místo nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, pokud by měl někdy skončit? Někteří lidé mají zkrátka tendenci vnímat současný stav justice poměrně hystericky, za což nesou vinu prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) a chtě nechtě i nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Právě oni ale mají v rukou i jasné nástroje k tomu, aby celou situaci zase zklidnili. Třeba pokud by nabídli bývalému předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi odpovídající místo.

V posledních letech se intenzivně spekulovalo o tom, jaká další kariéra čeká na dlouholetého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu poté, co na podzim roku 2018 tento post opustí. Nejdříve to vypadalo, že se stane novým předsedou Ústavního soudu, jeho místopředsedou nebo alespoň řadovým soudcem. Prosazoval to i současný šéf tohoto tělesa Pavel Rychetský. Prezident Miloš Zeman, který mohl něco takového iniciovat, ale postupně přestal oběma mužům naslouchat, a tak k ničemu takovému nedošlo.

O Baxovi se pak dál mluvilo třeba jako o možném místopředsedovi Nejvyššího soudu pro trestní úsek. Řešilo se rovněž, zda by se nemohl stát novým nejvyšším státním zástupcem. To v době, kdy se Pavel Zeman údajně nechával slyšet, že má se svou další kariérou jiné plány. Možná naposledy se pak o Baxovi spekulovalo jako o nástupci Jaroslava Bureše v čele pražského Vrchního soudu.

Baxa nakonec zůstal předsedou senátu Nejvyššího správního soudu a začátkem letošního roku vystoupil s nečekaným prohlášením, že na něj prezident Miloš Zeman se svým okolím tlačil v konkrétních kauzách. Podobně se ještě před ním vyjádřil i současný soudce Ústavního soudu Vojtěch Šimíček, který mimochodem – rovněž v rovině spekulací – mohl být Baxovým nástupcem v čele Nejvyššího správního soudu, o čemž jako první psaly Hospodářské noviny. Pokud by se tedy všechno událo jinak a novým šéfem správní justice se nestal dosavadní místopředseda tohoto soudu Michal Mazanec.

Celou dobu na INFO.CZ upozorňujeme na kontext těchto událostí a na to, že jsou složitější, než se na první pohled zdá. Je ale jisté, že s důvěrou veřejnosti v justici a spravedlnost v České republice udělala tato prohlášení své. Nástup Marie Benešové na ministerstvo spravedlnosti, podmíněný nevyjasněným odchodem Jana Kněžínka (za ANO) a opředený tak i spekulacemi o možném ovlivňování živých kauz, pak může toto vnímání dále poznamenat. Důvěra ve fungování justičního systému se může propadnout na své minimum.

Přitom zatím jde jen čistě o emoce. Nic se reálně neděje, státní zastupitelství i soudy se chovají pořád stejně. Což mimochodem u žalobců zase tak dobrá zpráva být nemusí. Ale pokud tedy jde jen o lidské dojmy a nálady, můžeme s nimi celkem dobře zamíchat velkými gesty.

Svou roli teď může sehrát Josef Baxa, kterého evidentně značná část laické veřejnosti vnímá jako toho „posledního spravedlivého“. Ať je to jakkoliv, zcela objektivně by byla škoda, aby justiční manažer s jeho zkušenostmi, který vybudoval možná nejrespektovanější soud v zemi, zastával přece jen poměrně řadovou soudní pozici.

A tak by se mohl stát předsedou některého z vrchních soudů. Není zase až tak důležité, jestli toho olomouckého, nebo pražského. Šéfové se budou měnit u obou, nejprve na Moravě, přihlášky je nutné posílat do zítřka.

Pokud by skutečně mělo dojít ke změnám ve státním zastupitelství, mohl by ale opravdu být i novým šéfžalobcem, vždyť byl před svým nástupem k Nejvyššímu správnímu soudu trestním soudcem a trestnímu právu se minimálně akademicky i dál věnuje.

Miloš Zeman by ho také mohl Senátu navrhnout jako nového ústavního soudce. Byl by jistě jedním z mála kandidátů, kteří teď mají v horní komoře šanci projít.

Od prezidenta takovouto velkorysost čekat nelze. Premiér a ministryně spravedlnosti by tak nyní měli napnout síly a vrátit Baxu do některé z klíčových pozic. Čistě z reputačních důvodů. Bude to mít ale pořád ještě jeden háček: Baxa musí chtít. Pokud mu ale skutečně jde o pověst české justice, chtít by měl. Veřejnost by to totiž jistě zklidnilo. A to je hodně důležité. Je totiž potřeba šetřit síly na to, kdyby se skutečně v justici začalo něco negativního dít.