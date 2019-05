Januš: Benešová čeří vody, ale nepropadejme hysterii. Zrušení vrchních soudů není tragédie | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Marie Benešová je ministryní spravedlnosti (za ANO) pár hodin, už ale čeří vody. V rozhovoru pro Lidové noviny totiž řekla, že zvažuje zrušení vrchních soudů a vrchních zastupitelství. Část veřejnosti, která už podlehla hysterii, že prostřednictvím justičních změn teď nastane peklo na zemi, může říkat: vidíte, my jsme vám to říkali. Když si ale rozebereme důležité souvislosti toho všeho, zjistíme, že se nic neděje.

O reorganizaci justiční soustavy se mluví dlouhodobě. O rušení některého článků čtyřstupňového soudnictví a státního zastupitelství uvažují politici i odborníci několik let. Vše je ale po celou dobu spíše ve fázi akademických diskusí. Je tak dost možné, že nikam dál se neposune ani plán Marie Benešové.

Objevují se totiž opravdu různé nápady. Například předseda Městského soudu v Praze a emeritní prezident Soudcovské unie Libor Vávra mluví o tom, že by do budoucna nemusely existovat nejnižší soudy, tedy okresní. Téma se třeba loni na podzim otevřelo na Právnickém salonu. A o rušení okresních soudů ostatně uvažoval i dřívější ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Januš: Baxa by měl být novým nejvyšším státním zástupcem či šéfem vrchního soudu

Marie Benešová teď přišla s tím, že by zrušila v pořadí třetí článek soustavy, vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství. Než propadneme panice, musíme si uvědomit, jak by to mohla udělat. Jedině zákonem. Ten bude nutné napsat, vydiskutovat, protlačit poslaneckou sněmovnou a senátem, nechat ho podepsat prezidentem a publikovat jej ve Sbírce zákonů.

Vzhledem k tomu, že by takováto změna vyžadovala přeskupení sil a změnu stylu práce, nemohla by být účinná okamžitě. Mezi datem vydání tohoto zákona a jeho účinností by měl být prostor minimálně jednoho roku, možná ještě delší.

Dostáváme se tak k tomu, že takováto změna, soudě podle podobných ostře sledovaných posunů, je v praktické rovině ve hře nejdříve za několik let. Možná za tři roky, spíše ale za pět či ještě později. A takto dlouhou dobu ministři spravedlnosti ve svém křesle ani obvykle nezůstávají.

Díky tomuto časovému rozptylu nám může být rovněž zcela jasné, že na kauzu premiéra Andreje Babiše spojenou s Čapím hnízdem případné revize systému nedopadnou. To pro jistotu, a pokud bychom nebyli ochotni uvěřit, že takováto změna sama o sobě s živými kauzami nic neudělá.

Pokud ale máme strach o Lenku Bradáčovou a Iva Ištvana, kteří stojí v čele obou vrchních státních zastupitelství, bát se nemusíme. Případný konec jejich úřadů by totiž neznamenal jejich konec osobní. Státními zástupci by dál zůstali a mohli by zamířit třeba na Nejvyšší státní zastupitelství. A dál stíhat ty, u kterých by to bylo třeba.