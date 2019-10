Januš: Čaputová používá fráze. Přesto je to osvěžující, od Zemana už nečekáme ani to | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová poskytla rozhovor slovenskému a českému bulletinu advokacie. Zjednodušeně řečeno se týká slovenského právního řádu a respektu k ústavě. Čaputová sice používá povětšinou fráze a dospívá k očekávatelným stanoviskům, slyšet ale podobné deklarace od hlavy „bratrského“ státu je v českých poměrech přeci jen dosti osvěžující. Od Miloše Zemana totiž už nečekáme ani to.

Zuzana Čaputová působila dlouhou dobu jako advokátka, k právu má tedy logicky blízko. A je více než sympatické, že si už v prvním roce svého prezidentského angažmá našla čas pro stavovské časopisy. Originál rozhovoru ve slovenštině je dostupný například na stránkách českého Advokátní deníku. Právě z něj budu i citovat.

„Každý ústavný činiteľ – prezidenta nevynímajúc – pôsobí v ústavnom a právnom rámci a v právnom štáte platí, že pri výkone svojich právomocí môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Tak ako každý remeselník musí poznať možnosti a limity materiálu, s ktorým pracuje, pre ústavného činiteľa je znalosť právnych rámcov dôležitá bez ohľadu na to, či je právnik alebo nie,“ říká v rozhovoru Čaputová.

Januš: Zeman slibem milosti Babiše oslabil, udělal z něj věčného „zločince“

Záhy se dostává k tomu, že klíčovou výzvou pro demokracii na Slovensku je zásadní zvýšení důvěryhodnosti justičního systému: „Dôveryhodnosť úzko súvisí s dostupnosťou spravodlivosti pre bežných občanov, a v tomto smere je to výzva nielen pre sudcov, ale aj pre advokátov a ďalšie právnické profesie. Úlohou justičného systému je zabezpečiť prístup k spravodlivosti a poskytovanie služby spravodlivosti. Ak si sudca alebo advokát neváži svojich klientov alebo k nim pristupuje z nadradenej pozície, nemôže očakávať, že sa to nedotkne toho, ako ho ľudia vnímajú. Súčasne je mimoriadne dôležitá zrozumiteľná komunikácia.“

Komunikace je opravdu v 21. století základ. Jak minulý týden připomněl v rozhovoru pro INFO.CZ i šéf české Transparency International David Ondráčka, hraje ve vnímání spravedlnosti zcela zásadní roli. Je skvělé, že si to uvědomuje i Čaputová.

Sama přitom chce při snaze o zvyšování důvěry veřejnosti ve spravedlnost a efektivní výkon práva sehrát roli: „V tejto oblasti mám k dispozícii viacero nástrojov – od právomoci menovať do funkcií kľúčových predstaviteľov justičných orgánov, cez účasť na legislatívnom procese až po mäkšiu formu vnášania tém do verejného priestoru. Budem iniciovať a podporovať odbornú diskusiu s cieľom identifikovania opatrení – či už na ústavnej alebo zákonnej úrovni – ktoré môžu viesť k zvýšeniu dôvery a vymožiteľnosti práva. V personálnej oblasti je pre mňa mimoriadne dôležité, aby do kľúčových pozícií boli menovaní nespochybniteľné autority s vysokým morálnym a odborným kreditom, teda najlepší kandidáti, a naopak, aby sa tam nedostali takí, ktorí sa odborne alebo charakterovo zdiskreditovali.“

Mluví pak rovněž o schvalování nových zákonů: „Legislatívny proces tiež poskytuje dobrý príklad toho, ako prispieť k zvýšeniu dôvery verejnosti v právny štát – napríklad je pomerne bežnou praxou schvaľovanie zákonov, ktorými sa novelizujú zákony, ktoré obsahovo nesúvisia s prijímaným zákonom. Ide pritom o porušovanie pravidiel zakotvených v rokovacom poriadku NR SR a zákone o tvorbe právnych predpisov. Poslanci tým vysielajú verejnosti signál, že sa necítia viazaní vlastnými pravidlami. Voči praxi nedodržiavania legislatívnych pravidiel určite zaujmem jednoznačný postoj.“

Všechny ty věty se nám patrně zdají naprosto jasné a očekávatelné. Skoro jako z nějaké příručky, co by měl prezident demokratické země říkat. Čaputová jako by pronášela takové notoriety, že je na ně téměř škoda papíru. I podobné fráze ale mají svou důležitost.

Představme si třeba, že bychom podobná slova četli od českého prezidenta Miloše Zemana. Ten nejen že je nepronáší, ale ani podle mnohých z nich nekoná.

Připomeňme si také, v jakém stavu slovenské právo a tamní ústavní prostředí je, nebo ještě donedávna bylo. Nemyslím tím jen vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. V dnešní době okamžitě na všechno zapomínáme, ale na začátku roku došlo na Slovensku k ochromení Ústavního soudu, který se postupně vyprázdnil poté, co se chtěl jeho předsedou stát přímo bývalý premiér Robert Fico. I v tomto duchu tak musíme věty Zuzany Čaputové vnímat a o to jsou i důležitější.

Příklad s Ústavním soudem ostatně obstojí také v další rovině. Prezident Miloš Zeman totiž právě v souvislosti s ním dosud nesplnil svůj další slib. Když totiž v březnu propadl v Senátu jeho kandidát na nového ústavního soudce Aleš Gerloch, prezident uvedl, že trucovat nebude a pošle Senátu dalšího nominanta. Je říjen a dosud se tak nestalo.

Ústavní soud, který má už přes osm měsíců o jednoho soudce méně, než předpokládají české zákony, je ale jen kamínkem v mozaice. Řada lidí přestává nebo už přestala českému právnímu systému věřit. Vadí jim, že je ministryní spravedlnosti Marie Benešová, nerozumí tomu, proč státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a poslední ránu jim zasadila slova o abolici, která zazněla zcela symbolicky na TV Barrandov od Miloše Zemana. Kruh se zdánlivě uzavírá. Pokud by to někomu stále nebylo dost, stačilo, aby se tento týden podíval na pátý díl českého seriálu Sever, v němž soudce dostal od policisty „noty“, jak má rozhodnout.

Už je toho opravdu mnoho. Přitom jde spíše o emoce než o fakta. A tak i když Zuzana Čaputová používá poměrně neživé věty, nemějme jí to za zlé. Spíše si přejme, ať je někdo zase začne alespoň takto říkat i v České republice.