Januš: Konec Zemana, Bradáčové a Ištvana tragédie nebude. Potrvá roky a pročistí vzduch | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Svatá trojice má snad nové složení: nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrchní žalobci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan. Jak jinak si vykládat to, co se děje kolem připravovaných změn zákona o státním zastupitelství? Jakoby dotyční ve svých pozicích měli zůstat navěky věků, jinak to s Českem dopadne hodně špatně. Zkusme se ale chvíli nepoddávat mediálním výkřikům o přeobsazování funkcí a bez hysterie si připomeňme alespoň některá základní fakta.

„Pan nejvyšší“, jak se mu na úřadu někdy říká, se rozčiluje, že ministerstvo spravedlnosti neakceptovalo při přípravách novely zákona o státním zastupitelství, „ani jednu z připomínek Nejvyššího státního zastupitelství, a to ani dílčím způsobem“. Připomeňme, že v nové legislativě má jít o obsazování funkcí vedoucích státních zástupců a časové omezení jejich mandátu, rovněž ale o posílení jejich nezávislosti omezením možností jejich dřívějšího odvolání.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman k vypořádání připomínek k návrhu zákona o státním zastupitelství: Je smutné, že MSp @SpravedlnostCZ neakceptovalo ani jednu z připomínek NSZ, a to ani dílčím způsobem. pic.twitter.com/s1uGd2zre9 — Nejvyšší státní zastupitelství (@NSZ_info) August 20, 2019

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se Zemanovým výtkám samozřejmě brání: „Není pravda, že bychom vůbec neakceptovali připomínky Nejvyššího státního zastupitelství. V přechodných ustanoveních, jež budou upravena variantně, jsme na některé připomínky Nejvyššího státního zastupitelství a Unie státních zástupců reagovali. Také dolaďujeme, aby byl omezen vliv ministra spravedlnosti při výběru soudce (nezávislého člena výběrové komise). Návrh zákona o státním zastupitelství předložíme tak, že bude reagovat na některé obavy, které Nejvyšší státní zastupitelství vyslovilo.“

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti slovům nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že je návrh zákona o státním zastupitelství připraven za účelem rychlého přeobsazení funkcí nejvyššího a vrchních státních zástupců. ➡️ https://t.co/8cJAKe5MIY pic.twitter.com/SukxQoUe38 — MSp ČR (@SpravedlnostCZ) August 20, 2019

Běžný příjemce zpravodajství je pak pravděpodobně zmaten a ovlivněn novinovými titulky ve stylu zprávy ČTK „Zeman: Účelem zákona o zastupitelství je přeobsadit funkce“.

Předpokládám, že značná část veřejnosti, pokud ji tedy tyto aktuality vůbec zajímají, o nich přemýšlí zhruba tímto způsobem: Takže ti hodní státní zástupci teď půjdou z cesty kvůli kauzám premiéra Andreje Babiše? Ministryně spravedlnosti Marie Benešová tedy dělá přesně to, z čeho byla při svém uvedení do úřadu podezřívána? Ukončí trestní stíhání za Čapí hnízdo? Proč jinak by chtěla, aby Zeman, Bradáčová a Ištvan skončili? Ti přece stíhají korupčníky a další zloděje…

Zeman neříká vše

Zpět ke slovům nejvyššího státního zástupce: Podle Zemana jsou v návrhu stanovená funkční období vedoucích žalobců oproti zbytku justice příliš krátká. Problém má i s přechodnými ustanoveními ohledně postavení jeho a také obou vrchních státních zástupců – Lenky Bradáčové a Ivo Ištvana. „Opět je zde paralela s předsedy nejvyšších soudů, kteří od účinnosti nového zákona o soudech a soudcích dostali nový desetiletý mandát. Nejvyšší státní zastupitelství trvá na tom, aby tento systém byl zachován i pro soustavu státního zastupitelství,“ citují Zemana České noviny.

„Ministerstvo spravedlnosti také úplně mimo systém stanovilo ukončení funkčního období oběma vrchním státním zástupcům. Nelze se tak zbavit dojmu, že účelem toho zákona je zejména přeobsadit funkce nejvyššího a obou vrchních státních zástupců tak, aby Zeman, Ištvan, Bradáčová skončili co nejdříve po účinnosti zákona,“ zní jeho další, zřejmě nejkřiklavější varování.

Zní to jistě relevantně a závažně, ale když řekneme A, řekněme i B. Státní zástupci nejsou soudci, podle Ústavy nespadají do moci soudní, ale výkonné. Pavel Zeman sice dlouhodobě zastává stanovisko, že by veřejná žaloba měla mít postavení „sui generis“, tedy svého druhu, a být tak jakousi zvláštní mocí, v zákonech se ale v tomto duchu nikdy nic nezměnilo. Paralela se soudci je přijatelná a sám ji používám, ale nemůže platit stoprocentně. Státní zástupci a soudci si zkrátka ve svém postavení nejsou rovni, což je jasně vidět třeba i na jejich platech. Žalobci berou o něco méně. A právě to používají jako argumentační vodítko při přípravě nových pravidel i někteří lidé z ministerstva spravedlnosti.

Pokračujme. To, že ministerstvo předloží návrh zákona v určitém znění, navíc tolik neznamená. Může se totiž i zcela proměnit během dalšího legislativního procesu. Pokud si budou poslanci myslet, že má zákon vypadat jinak, mohou to v rámci svých iniciativ navrhnout a pravidla posunout zcela jiným způsobem. Následně přichází ke slovu Senát a rovněž ten se může zákon snažit proměnit do vhodnější podoby. Brát tedy návrh tak jak odejde z ministerstva spravedlnosti jako hotovou věc, není seriózní. Nezapomínejme ani na to, že nejvyšší státní zástupce hlasitě kritizuje ustanovení, která ho osobně ovlivní a je tak z principu podjatý.

I kdyby ale resort změny prosadil tak, jak se Pavel Zeman obává, v české realitě by se nic nezměnilo ani v příštích letech. Přijetí zákonů trvá v poslední době nadstandardně dlouho, všichni tři jmenovaní žalobci by tak ve svých funkcích byli ještě několik dalších let. A ani po změnách by je ze soustavy státního zastupitelství nikdo nevyhodil. Ištvan nebo Bradáčová by se navíc mohli ucházet o místo nejvyššího státního zástupce a dál razit svou strategii.

Nebo by přišlí noví koně a nic hrozného by se nejspíše nestalo. Možná by to českému právními prostředí a trestní politice jen prospělo. Netvařme se, že je teď v soustavě státního zastupitelství všechno v pořádku. Věnovali jsme se tomu ve velkém seriálu Státní zástupci - Čas na změnu?

A konečně. Podobná hysterie jako kolem státních zástupců panovala před pár měsíci i kolem výměny předsedů některých soudů. Ty už nyní probíhají a vůbec nic nestandardního, natož pak špatného, se neděje.