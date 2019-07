Januš: Nový agent 007 bude žena. No a co? Lynchová přitáhne víc diváků než jakýkoliv muž | info.cz

Informace, že dosud nezpochybnitelně mužskou řadu Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craig rozšíří v příštích letech afroamerická a ne příliš známá herečka Lashana Lynchová, rychle ovládla zpravodajství. Okamžitě se začalo pátrat po tom, o koho vlastně jde a co má za sebou.

Není toho úplně moc, její filmografie zatím čítá pouhých pět filmů a pár seriálů. Teď je jí ale najednou plný internet. Podle deníku Daily Mail by se Lynchová měla příští rok objevit ve filmu s s pracovním názvem Bond 25 jako agentka 007. Role Jamese Bonda zůstane Danielu Craigovi.

Zapřísáhlí milovníci starých pořádků hořekují nad tím, že nástup ženy do dosud mužské role znamená konec pravého dobrodružství tak, jak jsme je znali. I do kinematografie se sice dostávají společenské nálady a intenzivně se v ní řeší třeba genderová témata, jde ale přece jen o jiný tip filmů, než je ta největší komerce, do níž James Bond zcela jistě patří.

Podezřívat producenty, že je k ohlášeným změnám vede třeba jen snaha zdůraznit rovnost pohlaví, by však bylo liché. Jde hlavně o peníze a reklamu v 21. století. Nutno ale dodat, že zmíněná série je už od Dr. No z roku 1962 skutečně plná sexismu a testorenu, zkrátka toho „pravého chlapáctví“, které je v současné době pro mnoho diváků nepřijatelné.

O tom všem už se ve veřejném prostoru debatuje. A co je pro chystaný film lepšího, než neustálá a živelně šířená kampaň, která díky zájmu diváků pokračuje zcela samovolně? Na snímek s agentkou 007 jsme tak všichni pravděpodobně daleko více zvědaví, než kdyby roli hrál jakýkoliv další muž. Lépe by snad nezafungovalo ani to, kdyby se třeba do své nejslavnější role vrátil Sean Connery a Bond by svá dobrodružství prožíval na penzi.

Jistě, jde o risk. Pokud se první film s agentkou 007 nepovede, diváci ztratí o bondovskou sérii zájem. S takovýmto rizikem ale producenti musí počítat s každým dalším dílem. Ostatně nové cesty nezkoušejí poprvé. Nejde jen o změny v postavě M, která postupem času rovněž mění pohlaví, ale třeba také o posuny u vynálezce Q.

Ne vždy se novinky osvědčí. Vzpomeňme třeba na díl V tajné službě Jejího veličenstva z roku 1969 neboli jediný příspěvek s Georgem Lazenbym, který fanoušky zděsil už tím, že si James Bond dovolil se oženit. Přesto byl komerčně skvěle úspěšný. Série se tak od původních románů Iana Fleminga stále výrazněji vzdaluje a změna Bondova pohlaví není ani z tohoto pohledu žádnou tragédií.

Objevují se také stesky nad tím, že s nástupem slečny Bondové skončí i fenomén Bond girls. Třeba tomu tak ale nebude. O sexuální orientaci nového Bonda totiž ještě žádné informace neprosákly.