Januš: Samková nehodí vidle do EU, ale mezi advokáty. Nová unie jejich pověst pošramotí | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Advokátka Klára Samková skončila v evropských volbách tak, jak se všeobecně očekávalo. Výrazně propadla. Nestačily ani sliby ve volebních klipech, že když to nepůjde, hodí do Evropské unie vidle. Teď tak bude mít o to více času na nově založenou Unii advokátů, jejíž se stala předsedkyní. Prostřednictvím tohoto spolku podle všeho hodí vidle nejen do advokátního stavu, ale také do českého právního prostředí jako takového. Jako by mu nestačilo, že je ministryní spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).