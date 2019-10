Januš: V exekuci může být šestkrát méně lidí, než se tvrdí. Boj o čísla se projeví v zákonech | info.cz

Hospodářská komora včera hostila tiskovou konferenci, na které jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá prezentovala svá statistická zjištění. Údaje o téměř milionu lidí v exekucích nejprve porovnávala se 114 tisíci lidmi v oddlužení k 1. lednu 2019, což mělo demonstrovat, že situace není tak hrozná. Tyto dva ukazatele ale úplně srovnávat nelze, míchají se pověstná jablka s hruškami. Už jen proto že na oddlužení ještě před červnovou „oddlužovací“ novelou insolvenčního zákona patrně většina lidí ve skutečných dluhových problémech nedosáhla. Hlavně ale proto, že nemůžeme klást mezi insolvence a exekuce rovnítko.

Samotná čísla ale relevantní jsou. Veselá vycházela z veřejně dostupného insolvenčního rejstříku. Údaje by tak měly být nenapadnutelné, stejně jako to, že v konkurzu končí v České republice jen necelé procento živnostníků i firem. „Že se v konkurzu nachází výrazně méně než jedno procento všech obchodních společností i živnostníků, je pozitivní. Komplexní čísla představují vesměs pozitivní zprávy. Zmiňuji to i v souvislosti s různými legislativními změnami – nedávnými i těmi teprve chystanými,“ interpretoval tato čísla prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. A ano, pro Českou republiku je to skutečně výborná zpráva.

Následně Veselá prezentovala čísla spojená čistě s exekucemi. Dostupná jsou přímo na webu InsolCentra, kde najdeme rovněž jasný závěr: „Data z Centrální evidence exekucí jsou zkreslená a nadhodnocená. Reálný počet exekučních dlužníků není 821 tisíc a bude ve skutečnosti výrazně nižší.“

Podle vlastních zjištění, realizovaných ve spolupráci se starosty třech obcí, totiž InsolCentrum došlo k tomu, že počty dlužníků v Centrální evidenci exekucí, vedené ze zákona Exekutorskou komorou ČR, jsou ve zkoumaných případech „zhruba šestkrát nadhodnocené“. Veselá podle svých slov nezná přesný důvod tohoto rozdílu, domnívá se ale, že se ve statistikách Exekutorské komory vyskytují stejní dlužníci vícekrát. Problém může být i s tím, že se porovnávají čísla z roku 2017 na jedné straně a z roku 2019 na druhé straně, to ale patrně tak zásadní rozdíly nezpůsobí.

Nově prezentovaná čísla patrně řada pro-dlužnických aktivistů napadne. Chápejme ale raději jejich sběr a prezentaci jako příspěvek do debaty. V ní samozřejmě máme řešit i to, jakou roli hrají při hodnocení statistik třeba vícečetné exekuce a proč byla vybrána právě ona tři města, na jejichž příkladu byl zlom v chápání dat prezentovaný. Řešme a zkoumejme, proč se jednotlivé statistiky od sebe tak zásadně liší a nezapomínejme ani na související průzkumy veřejného mínění. V poslední době velmi zajímavé výsledky představily třeba Český rozhlas a Česká asociace věřitelů.

Z těchto všech údajů si pak utvářejme obrázek, který nám bude přesněji, než je tomu v současnosti, ukazovat současnou dluhovou situaci i možnosti jejího řešení. Nějak tak se ostatně dají parafrázovat rovněž slova náměstka ministryně spravedlnosti Michala Fraňka.

Tyto debaty budou zásadní. Kdo ovládne čísla a jejich interpretaci, ovládne i celkové vyznění novel exekučních i insolvenčních zákonů. Pořád ale půjde jen o statistiky, za kterými jsou konkrétní lidé v problémech. Jak na straně dlužníků, tak na straně věřitelů. Možná že i nejasnosti v číslech, které teď zjišťujeme, dokazují, že je na místě spíše individuální pomoc než zcela nové systémové řešení.

Vladimír Dlouhý ke konci tiskové konference uvedl, že Hospodářská komora nechce snižovat problémy jednoho konkrétního člověka a neumí okomentovat rozdíly v datech, ale Česká republika je na tom zkrátka v těchto ohledech daleko lépe, než se obecně tvrdí. Právě toto si z nových čísel vezměme a pojďme ty problémy dál řešit. Bez hysterie, zbytečných ataků a se snahou pomoci do budoucna jak dlužníkům, tak věřitelům.