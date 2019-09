Januš: Velký plus pro Benešovou. Novými šéfy vrchních soudů se může chlubit | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nejprve nechtěla informovat o výsledcích výběrového řízení na nového předsedu Vrchního soudu v Praze. Když jsme ale, podobně jako server Česká justice, pořadí uchazečů publikovali, ministryně nám jej prostřednictvím svého tiskového mluvčího Vladimíra Řepky potvrdila a dodala, že vítězného Luboše Dörfla navrhne prezidentu Miloši Zemanovi ke jmenování. Rozhodla se tak pro transparentnost a za to si zaslouží pochvalu. Stejně jako za bezproblémové výběry šéfů obou vrchních soudů, jimiž budou i nadále velmi kvalitní a logičtí uchazeči.

Marii Benešové se vlastně nemůžeme divit. V současné atmosféře, kdy se část médií, aktivistů a bohužel i některých politiků snaží veřejnosti podsouvat zcela mylný dojem, že justici ovládly mafiánské praktiky a právní stát je v České republice v troskách, se může zdát lepší nic moc o nových funkcionářích raději neříkat. Člověk, a ministr zvlášť, totiž nikdy neví, co se proti němu může otočit.

Fakticky je to zcela naopak, teď je potřeba co možná největší otevřenost. A je skvělé, že se pro ni nakonec rozhodla i Marie Benešová. „V dnešním výběrovém řízení na předsedu Vrchního soudu v Praze získal Luboš Dörfl větší počet bodů. Paní ministryně respektuje rozhodnutí komise a navrhne ho panu prezidentovi,“ uvedl včera v podvečer pro INFO.CZ tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Benešová se jako šéfka úřadu může tímto bezproblémovým výběrovým řízením chlubit. Právě jeho prostřednictvím, stejně jako předchozím průběhem obdobného konkurzu na šéfa Vrchního soudu v Olomouci, může taktéž dokazovat, že v justici všechno chodí tak jako dřív a na vedoucí místa se nedostávají žádní podivní kandidáti, které by šlo podezřívat třeba z toho, že budou kopat za premiéra Andreje Babiše (ANO). Vše je tak, jak má být.

Je skvělé, že by se měl novým předsedou Vrchního soudu v Praze stát právě Luboš Dörfl, kvalitní justiční manažer střední generace, který za velmi krátkou dobu zvládl z pozice předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem napravit mnohé problémy severočeské justice.

Stejně tak by ale bylo skvělé, kdyby měl být novým šéfem jmenován druhý zájemce, mediálně známější místopředseda Vrchního soudu v Praze Jan Sváček. I on je kvalitní soudní manažer, který dlouhodobě řídil největší justiční těleso v zemi, Městský soud v Praze. Bohužel by ale právě Sváčkovo vítězství patrně vyvolalo hlasitý odpor zmíněné části médií, aktivistů a politiků. Že zcela zbytečně a bez důkazů, už jsme psali.

Právě to, že se budou v příštích měsících měnit šéfové řady soudů, na jaře zaznívalo z některých míst jako argument pro tvrzení, že by Benešová neměla být ministryní. Je celkem signifikantní, že stejná média se teď těmto konkurzům prakticky nevěnují. Asi proto, že kdyby aktuální situaci více rozebírala, musela by přiznat, že se mýlila a že české soudnictví ohrožené nástupem ministryně skutečně není.