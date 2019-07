Januš: Zabije chytrá hračka i vaše dítě? Technické vymoženosti se stanou hrozbou zítřka | info.cz

GLOSA JANA JANUŠE | Ve čtvrtek vstoupil do českých kin remake dnes už klasického hororu z roku 1988 Dětská hra s vraždící panenkou Chuckym. Neživého zabijáka tvůrci v roce 2019 vybavili umělou inteligencí, čímž přispěli i do aktuální debaty o technologických novinkách. Jak moc máme - a hlavně budeme mít - roboty v rukou a tedy i pod stoprocentní kontrolou? A na co všechno bychom měli při jejich vývoji pamatovat?

„Nadchli jsme se myšlenkou, co by to znamenalo pro Chuckyho, kdyby nebyl jen dětskou hračkou, ale prvotřídním přístrojem s umělou inteligencí, takovým, jaké byste očekávali od společností Apple, Amazon nebo Google, jakýmsi společníkem pro děti. Co by se stalo, kdyby se předmět s obrovskou výpočetní kapacitou a konektivitou stal zlým? Kam až by mohl zajít?“ říká producenti filmu Dětská hra David Katzenberg.

„Hrůzyplné okamžiky, psychopatická vraždící panenka, vše je tak uvěřitelné. Když pak diváci přijdou domů a uvědomí si, že většinu těchto technologií už doma mají a běžně je používají, napadne je, co by se stalo, kdyby se proti nim obrátily, chtěly začít vraždit. V tomto ohledu je film zábavný a relevantní. V roce 1988 to ještě nebyla pravda, ale v roce 2019 už ano - dnešní Chucky už vás opravdu zabít dokáže,” dodává pak druhý z producentů filmu Seth Grahame-Smith.

I když hororem můžeme jako pokleslým žánrem pohrdat, je pravda, že ty povedené výborně odrážejí dobu, v níž vznikají. Pohrávají si totiž s aktuálními strachy, společenskými konvencemi i změnami, k nimž kolem nás dochází. Ilustruje to nejen stále otevřenější zobrazení násilí, ale třeba i sexuality. Jako dobrý příklad mohou posloužit například dvě verze další hororové klasiky, Pátku třináctého a to, co bylo možné ukázat v roce 1980 a co v roce 2009. Pokud by vznikla další verze, šla by nejspíše ještě dál.

Pokud tak Chucky z Dětské hry dostal po 30 letech umělou inteligenci a téma příliš chytrých hraček a jejich kompatibility s dalšími přístroji se dostává do hororu, o něčem to svědčí. Navíc nejde o první takovýto námět. Chytrý dům, který si díky provázanosti jednotlivých technologií a systémů ošklivě pohrál s lidmi se objevil třeba loni v česko-slovenském filmu Důvěrný nepřítel. Nemluvě přitom o tematicky podobné epizodě seriálu Simpsonovi.

I když jsou technologické vymoženosti a autonomní stroje něčím, co nám v současnosti nesmírně pomáhá a do budoucna ještě více pomáhat bude, nesmíme opomíjet ani jejich druhou stránku a zabezpečit jejich neustálou kontrolu.Vzali bychom-li výše popsaná filmová témata jako fakt, nemusí jít napříště jen o odpovědnost výrobců, s níž si umí i současné právo poměrně dobře poradit. Ve hře pak skutečně mohou být i práva a povinnosti jednotlivých strojů nadaných umělou inteligencí, zvláště, když budou schopny fungovat a tím pádem i přemýšlet autonomně, nezávisle na lidské vůli.

„Nikdo dnes neodhadne, nakolik se u robotů rozvine autonomie jednání. Nechci mluvit přímo o sebeuvědomění, ale způsob jejich uvažování se stále vyvíjí. Revize právního rámce fungování robotů je ale každopádně nutná v řádu jednotek, nikoliv desítek let,“ říkala už loni v rozhovoru pro INFO.CZ advokátka Linda Kolaříková.

Přijdou vám takové úvahy mimo realitu? Tak si vzpomeňte třeba na robotku Sophii, která je občankou Saudské Arábie, nebo na robotí rodinu Pepperů. O právech robotů se už opravdu debatuje. Tak teď ještě ty povinnosti, abychom se všichni jednou nedivili.